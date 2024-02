Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 FEBBRAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero



15.30. Vernissage della Mostra Fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti. Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi, fino all’11 febbraio, ingresso libero

16.00-17.30. ‘L’Italia in Vetrina’ a ‘Casa Sanremo’. Sala Lounge del Palafiori di corso Garibaldi (più info)



17.00. Lo scrittore e regista Stefano Vicario presenta in anteprima il suo nuovo libro ‘Acqua di fiume’. Libreria Ubik in via Roma 91



18.00. Apertura ufficiale di Casa Kiss Kiss in Piazzale Vesco con aperitivo di benvenuto



18.30. Per Opening day del festival, show di luci e musica con spettacolo pirotecnico musicale accompagnato da un suggestivo light show della nave Costa Smeralda. Zona di ascolto compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla, dove saranno collocate le torri audio

21.00. Party ufficiale di apertura ‘Fuori Sanremo’ di Radio Italia, il tradizionale evento al quale saranno presenti ospiti speciali, artisti e gran parte dei cantanti in gara. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16, prenotazioni reservations@victorymorganabay.it



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



16.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

17.00. 38° Inverno Musicale: concerto sinfonico dell'Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà (a pagamento). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana (biglietti acquistabili esclusivamente nella giornata del concerto presso la Chiesa Anglicana)



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (ultimo giorno della 23ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari (il programma)



CERVO



16.30. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Ultimo giorno del Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio



10.00-18.00. Fiera della Candelora: mercatino con la partecipazione di artigiani e piccole aziende agricole provenienti dalle province di Imperia, Savona, e Cuneo + street food a cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte + animazione a cura de ‘I Monelli’ di Montegrosso. Vie e piazze del Paese

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-17.30. 20° Salone dell'Acquario e del Terrario. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, ingresso gratuito (più info)

CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. ‘Art en fête’: visita alla scoperta del castello-museo Grimaldi, degli ideatori, del patrimonio attraverso un percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale. Con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città alta (più info)

MONACO



18.00. ‘Concerto sinfonico - Mozart a Monaco’ diretto dal M° Ton Koopman con Martin Helmchen al pianoforte. In programma: Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

