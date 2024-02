Polisportiva Vallecrosia Academy in lutto: è morta Rosalba Condo', la nonna di Alex Tiberti

La Polisportiva Vallecrosia Academy è in lutto per la morte, all'età di 79 anni, di Rosalba Condo' in Basso, nonna di un tesserato, Alex Tiberti.

Lascia il marito Domenico, i figlio David e Manuela, i nipoti Raffaele, Aurora e Alex, il fratello Lino, i parenti e gli amici. "È morta, giovedì, la nonna di un nostro tesserato, Alex Tiberti" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "In questo difficile momento, il presidente Vincenzo Todaro, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Il funerale avrà luogo oggi pomeriggio, il 3 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicola da Tolentino ove sarà celebrata la santa messa di suffragio.