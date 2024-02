Pallamano, alti e bassi per le formazioni dell'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana impegnativo per le squadre di pallamano dell'Abc Bordighera.

I biancorossi under 13 "targati" ERA food, storico sponsor, e da Romolo AmareA, vincono il loro incontro battendo l'As Mentone e consolidando il primato in classifica. "Il prossimo impegno sarà questo sabato presso il Palaroya di Ventimiglia dove i nostri leoncini guidati dal duo Conte/Gagliolo affronteranno nel derby i pari età del Ventimiglia, cercando di finire il girone imbattuti" - dice l'Abc Bordighera.

La formazione under 17 femminile San Camillo pallamano Imperia/ ABC Bordighera è stata, invece, sconfitta. "Hanno perso sul campo amico del PalaBiancheri dal Metropol Nizza col punteggio di 26 a 33, dopo aver tenuto testa alle avversarie per gran parte dell'incontro" - fa sapere l'Abc Bordighera.

L'under 15 maschile, con la formazione mista Pallamano Ventimiglia/ABC Bordighera, ha subito la seconda sconfitta consecutiva. "I ragazzi hanno perso contro il Vence" - afferma l'Abc Bordighera.

E' scesa in campo anche l'under 17 maschile, sponsorizzata F. Becagli. "Ha contenuto il passivo contro la formazione più titolata del Cassano Magnago che per la prima volta, in questo campionato, non ha superato i 25 goals segnati a conferma dell'ottimo lavoro svolto dai biancorossi anche nella fase difensiva" - commenta l'Abc Bordighera - "Ringraziamo come sempre tutti i nostri sponsor".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.