Accesso al casinò con SPID: ecco come funziona anche da Sanremo

A Sanremo è presente uno dei quattro storici casinò italiani, la cui storia ha inizio agli albori del 1900, quando la struttura dell’attuale casa da gioco fu costruita in stile Liberty.

Nel 1905, anno di inaugurazione del Casinò di Sanremo, l’illuminazione elettrica muoveva i primi passi e nessuno avrebbe mai creduto possibile che un giorno i casinò si sarebbero trasferiti anche online. Eppure, oggi è così e grazie all’identità digitale pubblica SPID, tutti i cittadini e cittadine maggiorenni possono accedere in pochi istanti a una casa da gioco online abilitata.

Com’è possibile utilizzare le proprie credenziali SPID sul sito di un casinò online è ciò che ci prefiggiamo di spiegare qui, parlando anche del perché le case da gioco web offrono un incentivo aggiuntivo a chi usa l’identità digitale per registrarsi.

Come funziona l’accesso al casinò con SPID

Diciamo subito che lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale, è utilizzabile espressamente online per registrarsi in pochi secondi a un casinò web.

Chi ha familiarità con SPID, perché magari utilizza le credenziali personali per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione (PA), non troverà alcuna differenza quando proverà a registrarsi a una casa da gioco online. Basterà avere a portata di mano l’indirizzo di posta elettronica e la password o, in alternativa, la app del provider per inquadrare il QR-Code e approvare l’autenticazione con l’impronta digitale.

Come accennato in apertura, chi effettua l’accesso al casinò con SPID ottiene degli incentivi aggiuntivi sotto forma di extra bonus. Il casinò online utilizza questa leva promozionale per incentivare l’uso di SPID per l’accesso alla sua piattaforma, poiché è più rapido per il giocatore ma anche più semplice per la società di gioco gestire la registrazione.

Con SPID, infatti, tutta la parte di riconoscimento è già stata fatta a monte quando la persona ha ottenuto le credenziali, mentre con la classica registrazione al sito del casinò online bisogna fornire tutta una serie di informazioni e di documentazioni che allungano i tempi ambo le parti.

Usare SPID al casinò per chi non ce l’ha

Come fare a usare SPID al casinò se non si possiedono le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale? La risposta è molto semplice: è sufficiente avviare la procedura di richiesta di SPID attraverso il sito dedicato di uno dei provider autorizzati.

Sono molte le aziende delle telecomunicazioni e dei servizi postali che offrono la possibilità di attivare SPID, anche in modalità mista a distanza e in presenza per abbreviare i tempi di richiesta.

Avrai bisogno di effettuare tutto di persona (senza delega) e di avere con te la tua carta di identità in originale, un indirizzo di posta elettronica valido e un numero di cellulare per ricevere le comunicazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto sicurezza non c’è da preoccuparsi, poiché i casinò online che utilizzano SPID sono regolamentati in Italia e garantiscono la riservatezza dei dati degli utenti.

Un ultimo vantaggio nell’utilizzare SPID per accedere ai casinò online è nella possibilità di utilizzare un'unica password sicura per tutti o addirittura di non utilizzarla affatto se si opta per l’accesso con QR-Code.