Calcio, un successo il “Trofeo Calcestruzzi della Val Roja srl” della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Sport e divertimento alla Polisportiva Vallecrosia Academy che sabato scorso, il 27 gennaio, al campo Raoul Zaccari a Camporosso, ha organizzato l'ultimo torneo della stagione invernale 2023-24 rivolto alla leva 2011 e intitolato “Trofeo Calcestruzzi della Val Roja srl”.

Più di 170 gli atleti presenti alla manifestazione diretta dal direttore tecnico Francesco Lapa. Vi è, infatti, stata una nutrita partecipazione da parte delle società sportive locali: Sanremese Calcio, Ventimiglia Calcio, A.s.d. Pietra Ligure, A.s.d. Ospedaletti leva 2012 e leva 2011, A.s.d. Oneglia, Riva Ligure, Virtus Sanremo, Golfo Dianese, S.s.d. Imperia Calcio.

"I giovani di casa, che erano presenti con due formazioni, una guidata da mister Cervo e l’altra da mister Salzano, si sono battuti con grinta e determinazione" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "I ragazzi di mister Cervo riescono a concludere, la prima fase, primi del girone a parimerito con la Sanremese, che alla fine è passata come prima per il maggior numero di ragazzi in distinta. La squadra ha proseguito poi la seconda fase posizionandosi al primo posto e conquistando il 4° posto assoluto della manifestazione. Soddisfatto anche mister Salzano visto che i ragazzi si sono ben comportanti, anche se hanno un po’ pagato la poca esperienza sul campo, concludendo la manifestazione al 12° posto".

Tanti come sempre i premi distribuiti durante la premiazione finale alla quale erano presenti Maurizio Brogna in rappresentanza della “Calcestruzzi della Val Roja s.r.l.” nonché direttore sportivo della Polisportiva Vallecrosia Academy a.s.d., il responsabile del settore giovanile Davide Pagliuca e il direttore tecnico Francesco Lapa. Si sono piazzati nella top 9: Ielo Mariano (Pol. Vallecrosia Academy asd), Fresia Enrico (Asd Oneglia), Cane Manuel (Ssd Imperia), Di Felici Cristian (Riva Ligure), Cappellieri Leonardo (Ventimiglia Calcio), Baggioli Alessandro (Asd Ospeda-letti leva 2012), Tatami Armando (Virtus Sanremo), Torodov Davide (Golfo Dianese), Assante di Cupillo Tommaso (Pol Vallecrosia Academy asd). Il miglior portiere è stato Tirotta Nicolò (Sanremese Calcio). Il miglior centrocampista è risultato Airenti Nicolò (Sanremese Calcio). Il miglior difensore è stato Carloni Gabriele (Asd Pietra Ligure). Il miglior attaccante è risultato Tommaso Unfer (Asd Pietra Ligure). Il premio Fair Play è andato alla squadra dell'Asd Pietra Ligure. Il premio al capocannoniere lo hanno ricevuto Perato Cristian (Asd Ospedaletti) ex equo con Mabrouk Saad (Pol. Vallecrosia Academy asd). Il goal più bello lo hanno realizzato Erghea Alessio (Asd Pietra Ligure) e Gashi Simon (Asd Oneglia) mentre il miglior giocatore è stato Perato Cristian (Asd Ospedaletti). Le atlete della Polisportiva Vallecrosia Academy a.s.d., Faid Nessrin, Celi Vittoria, Rocca Sofia, Blaj Lorena, sono state, invece, premiate con i Premi Lady dal mister della Femminile Ivan Busacca e dalla dirigente Roccato Elena. "E' un settore al quale la società tiene molto" - dice il Vallecrosia Academy. I vincitori della manifestazione ex equo sono state tre società: la Sanremese Calcio, l'A.s.d. Ospedaletti leva 2011 e l'a.s.d. Pietra Ligure.

Con questo evento si conclude il mese di appuntamenti organizzati dalla Polisportiva Vallecrosia Academy. Sono stati cinque i tornei voluti ed elaborati dal direttore tecnico Francesco Lapa, ai quali hanno partecipato più di 580 atleti. “Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita di tutti gli eventi" - commenta il presidente della Polisportiva Vallecrosia Academy Vincenzo Todaro - "Sono tanti i ringraziamenti che mi sento di rivolgere, a nome mio e del direttivo della società, in primis alle società che hanno partecipato portandoci i loro ragazzi e le loro famiglie, poi a tutti gli atleti, mister, dirigenti e famiglie che abbiamo ospitato nella nostra struttura e che ci hanno dimostrato riconoscenza per il lavoro svolto, a tutte le persone che si sono prodigate per far sì che tutto fosse organizzato a dovere, spendendo tempo ed energie, come lo staff della società, collaboratori, dirigenti, allenatori e genitori, alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che ci ha ospitato ed aiutato dandoci supporto logistico e strutturale, agli sponsor che ci sostengono sempre, alle famiglie dei nostri ragazzi che partecipano sempre numerose agli eventi manifestandoci la loro fiducia e, infine, ai nostri atleti che con la loro passione ed energia hanno reso gli eventi speciali”.