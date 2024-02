Calcio, fine settimana ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy A.s.d.

Sabato pomeriggio i Giovanissimi della leva 2010, guidati da mister Daniele Ventura, sono stati protagonisti del derby con l'U.S. Camporosso. "Al Comunale gli atleti biancorossi hanno battuto i padroni di casa con un netto 2-5" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "grazie alla tripletta di Saddouk Bilal e ai gol di Ferrari Leo e El Harrouni Mohamed".

Domenica mattina sul campo in sintetico a 9 dello ‘Zaccari’ a Camporosso, gli atleti della leva 2013, guidati dal mister Francesco Lapa hanno affrontato in un recupero di campionato, giocando sottoleva, i 2012 della Junior Soccer. "Ottime le prestazioni di tutta la squadra" - dice il Vallecrosia Academy - "I migliori in campo per questa gara sono stati Bagalà Giuseppe, Moraru Alessandro e Carlo Barbonaglia".

Domenica pomeriggio sul campo in erba dello 'Zaccari' è scesa in campo la Juniores, che ha fronteggiato il Borghetto 1968. "Il risultato è stato a favore dei padroni di casa che hanno concluso la partita per 4-1 grazie alla doppietta di Bakayoko M. e alla doppietta di Scaramozzino N." - dichiara la Polisportiva - "Continua così la serie di vittorie dei ragazzi biancorossi seguiti da mister Alessandro Garelli".