Basket: un gennaio tra alti e bassi per le formazioni dell'Olimpia

Inizia bene l’anno per la squadra di pallacanestro di Arma Taggia e Sanremo. Il Torneo dell’Oliva taggiasca, giunto alla quinta edizione e dedicato alla categoria Aquilotti, è un successo organizzativo con 16 squadre provenienti da Piemonte e Liguria. La Categoria Big (anni 2013-2014) dell'Olimpia si è classificata al primo posto, ancora imbattuta in questa manifestazione.

Al rientro è iniziato un periodo nero per quasi tutte le categorie, ma il mese di gennaio è finito con tre referti rosa che fanno tornare a sorridere lo staff e i tifosi dell’Olimpia. “Degna di nota la sfida tra l’Olimpia e la Pallacanestro Vado nel campionato Under 19 del 31 gennaio - dicono dall'Olimpia - dopo diverse prestazioni sottotono, se non negative, i ragazzi di coach Veneziano hanno ritrovato l’intensità che ci si aspetta e ancora più efficacia nella fase offensiva. Partita sportivissima ma tesa e giocata punto a punto con diversi cambi di vantaggio, -3 punti a 20 secondi dalla fine e tripla che porta all’over-time. Sontuosa prestazione di Lambert e Ferrigno ma corale è stato l'impegno e la concentrazione di tutti”.

Da segnalare l'esordio vincente dell’Olimpia in un campionato femminile.

Divisione Regionale 2

OLIMPIA 77 – RANABO 59

OLIMPIA: Bogliolo, Lambert 16, Zunino D. 18, Bellone 2, Formica (cap) 2, Ferraris 11, Blasetta 9, Dalla Rosa 5, Zunino S. 10, Ferrigno F. 4, Prinetti - Coach: Veneziano

RANABO: Nicomedi 19, Cosentino (cap.) 3, Vivo 14, Iammundo 15, Sorrentino, Grifo, Guglielmi, Siclari 2, Barbieri, Campisi 6 - coach: Favari e Aloi

DUCKS ARENZANO 65 - OLIMPIA 55

DUCKS: Moggio G. (cap.) 1, Moggio D. 9, Osti 4, De Stefano, Parodi, Arcolao 14, Di Benedetto 20, Meneguz 2, Allentani 15, Corba - coach: Dellarovere

OLIMPIA: Bogliolo 4, Zunino 28, Bellone (cap.) 2, Ferraris 9, Blasetta 4, Allaria, Ferrigno 6, Prinetti 2 - coach: Veneziano

OLIMPIA 20 – RIVAROLO 0 (Vittoria a tavolino)

Under 19 Gold

U19: OLIMPIA 59 - COGOLETO 67

OLIMPIA: Lambert 16, Bogliolo 4, Lupi 9, Di Muzio, Guariglia (cap.) 2, Tufo 7, Prinetti 6, Ferrigno 12, Pappaterra 3, Cascià, Allaria - coach: Veneziano

COGOLETO: Capitelli 2, Silanus 10, Zoppi 8, Ottonello, Canepa 13, Torre L. 21, Marasco (cap.) 9, Vallerga 2, Ferrari, Piras, Torre F. 2 - coach: Pollari

U19: OLIMPIA 51 - SESTRI 60

OLIMPIA: Lambert 11, Bogliolo 6, Guariglia (cap.) 2, Filocamo, Prinetti 6, Ferrigno 22, Allaria 2, Conio, Cascià 2 - coach: Veneziano

SESTRI: Fall 4, Bajardo (cap.) 3, Morasso 15, Ferreira 5, Balascau 4, Spallarossa 16, Calbi 2, Di Pietro 11, Manzi - coach: Razzetti

OLIMPIA 91 – VADO B 89

OLIMPIA: Lambert 37, Di Muzio, Guariglia (cap) 11, Filocamo 6, Tufo 4, Ferrigno F. 21, Allaria 10, Conio 2 - Coach: Veneziano

VADO B: Gorini 3, Veirana, Peirone 3, Cerreto 4, Patrone 19, Valdora 2, Zoppi 6, Bianchi Ferraro 16, Rondinini (cap) 33 - Coach: Dagliano

Under 17 Silver Smart

PEGLI 71 - OLIMPIA 56

PEGLI: Kalanxhi, Nezhaj (cap.) 11, Galletto 2, Viale, Rottigni 5, Prairone 1, Bottiglieri 4, Tesoro, De Astis 2, Spinelli 19, D'Attilio 27 - coach: Conetti

OLIMPIA: Casella 8, Tini 10, Puppo 2, Pinto D. 4, Gifuni 3, Frontero, Pinto G. 12, Conio (cap.) 17 - coach: Bellone

OLIMPIA 45 - RANABO 58

OLIMPIA: Casella 5, Bongiovanni, Tini 1, Puppo 8, Lembo, Speciale 2, Pinto D. 3, Gifuni, Frontero, Pinto G. 12, Conio (cap.) 14 - coach: Bellone

RANABO: Passafiume 6, Moccafighe 4, Vitetta 2, Pallanca 4, Bettonagli, Lanteri (cap.) 11, Peyrot 9, Negro 4, Badalucco 12, Gagna 6 - coach: Aloi e Favari

U17 SMART: VARAZZE 46 - OLIMPIA 61

VARAZZE: Buscaglia 4, Eioh Daniel, Danaidi 4, Gustavino 7, Ifrim Nicholas 9, Abriata, Passetti 10, Bagnasco, Giusto 2, Petretto, Ribatto, Accinelli (cap.) 10 - coach Faranna

OLIMPIA: Casella 11, Martinez 4, Speciale 5, Costantini, Gifuni 6, Frontero 2, Pinto 17, Conio (cap.) 16 - coach: Bellone

Under 14 Silver

OLIMPIA 52 - BK IMPERIA 88

OLIMPIA: Martinez 4, Pioli 2, Toninelli 6, Balestrino, Scaramuzzino 2, Chiaramida, Frontero (cap.) 14, Cascià 18, Costantini 6 - coach: Bellone

BKI: Capello M. 2, Repetti 6, Mainardi 4, Valente 10, Capello P. 8, Settembri (cap.) 22, Convalle, Sasso, Barla, Cappello 36 - coach: Gonella e Bonfante

OLIMPIA 82 - AUDACE GAIAZZA 35

OLIMPIA: Martinez 23, Pioli 4, Toninelli 4, Scaramuzzino 1, Frontero (cap.) 9, Carissimi 4, Cascià 10, Costantini 23, Micheletti 2 - coach: Bellone

AUDACE: Masnata, Barbera 7, Marchesi, Ponte, Puzzanghera 5, Arsi 8, Parodi (cap.) 13, Pittaluga 2, Sobrero - coach: Di Pompeo

KNIGHTS FINALE L. 49 - OLIMPIA 42

KNIGHTS: Mura 5, Albini 11, Grosso, Cassalino 4, Scanu (cap.) 21, Pastorino, Orso 2, Cascarano 6, Massaferro, Bragato - coach: Fontana

OLIMPIA: Martinez 2, Pioli, Toninelli 11, Scaramuzzino, Frontero (cap.) 4, Carissimi 4, Cascià 8, Costantini 13, Micheletti, Molodyy - coach: Bellone

Under 13 NBA Jr

RANABO 57 - OLIMPIA 33

RANABO: Bensaia 8, Cosentino, Shyti 7, Bellini 8, Madeddu, Begici (cap.) 25, Corsale 1, Lai 12, Parisi, Lo Re 2, Mutascio - coach: Smorto

OLIMPIA: Scintu, Carpentieri 4, Gorgone, Vitale 4, Puglia 1, Laura 3, Bernardo 2, Carissimi (cap.) 13, Chakour 2, Micheletti 4 - coach: Zunino

OLIMPIA 67 - VENTIMIGLIA 77

OLIMPIA: Scintu 7, Carpentieri, Gorgone, Vitale 9, Puglia, Laura 4, Bernardo, Carissimi (cap.) 17, Molodyy 2, Chakour 4, Micheletti 24 - coach: Zunino

VENTIMIGLIA: Campagna, Olivares 2, Amoroso, Minasi, Composti 21, Ciliberti 2, Argirò (cap.) 14, Melicio, Passafiume 38, Verrando - coach: Faedda

BVC SANREMO 22 - OLIMPIA 83

BVC HEAT: Fennoumi 2, Matarese 2, Parolini, Verrando, Ravasio 2, Bianchi 14, Pedone, Berchioli 2, Hong - coach: Deda

OLIMPIA HORNETS: Scintu 13, Carpentieri 2, Gorgone 8, Vitale 12, Puglia 15, Laura 8, Bernardo 4, Molodyy 13, Chakour 4, Micheletti (cap.) 4 - coach: Zunino

Esordienti femminile

OLIMPIA Taggia-Bordighera vs LOANO: 9 - 7

Aquilotti

OLIMPIA SMALL 18 – SEA SANREMO SMALL 6

OLIMPIA BIG 10 – SEA SANREMO BIG 14