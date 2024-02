Si aprono le porte di ‘Casa Sanremo’: il taglio del nastro al Palafiori dà il via alla settimana del Festival (foto e video)

La tradizione si ripete: per il 17° anno consecutivo il taglio del nastro di ‘Casa Sanremo’ dà il via alla settimana del Festival della Canzone Italiana.

Il patron di ‘Gruppo Eventi’ Vincenzo Russolillo, accompagnato da Amadeus e dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, ha aperto simbolicamente le porte del Palafiori, la casa che fino a domenica 10 febbraio ospiterà gli eventi collaterali del Festival diventando punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati. Presenti anche il senatore Gianni Berrino e il consigliere regionale Chiara Cerri.

Tra eventi, collegamenti tv, concerti, presentazione di libri, interviste agli artisti e spazi per gli sponsor, ‘Casa Sanremo’ è pronta per una settimana da assoluta protagonista.

LE INTERVISTE

La novità è al piano terra con “Casa Sanremo Undergroung”, uno spazio aperto al pubblico, con entrata libera e gratuita, per offrire una serie di appuntamenti esclusivi. Nuovo ed atteso, lo spazio per Radio1 e RAI Radio tutta italiana.

Per Radio1 Streaming ci saranno Savino Zaba, dalle ore 11 alle ore 11.30, e John Vignola, dalle ore 15 alle ore 15.30.

Per RAI Radio tutta italiana, invece, saranno in diretta, dalle ore 10 alle ore 12, Julian Borghesan e Manila Nazzaro.

Intenso il programma anche per Casa Sanremo Tv, la televisione digitale di Casa Sanremo, scaricabile su tutti i device e fruibile da tutte le Smart TV – offrirà contenuti in esclusiva. Riconfermati, seppur con una nuova veste, “L’Italia in Vetrina” con Veronica Maya e “Buongiorno Sanremo” con Savino Zaba, i programmi intenti a valorizzare le bellezze l'Italia attraverso le sue eccellenze.