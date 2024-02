Taggia, firmato il Patto di Sussidiarietà per il trasporto di persone con disabilità nei centri diurni della provincia

E’ stata firmata nella giornata di ieri la convenzione con il Comune di Taggia per la gestione del servizio socio-assistenziale di trasporto giornaliero di persone con disabilità ai centri diurni sul territorio provinciale.

Il servizio sarà gestito fino al 31 dicembre 2026 dalla Croce Verde di Arma di Taggia e dalla Croce Rossa – Comitato di Sanremo. Erano presenti alla firma del Patto di Sussidiarietà il presidente della Croce Verde Antonio Pizzolla, l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni e il responsabile del settore Dott.ssa Ilaria Natta. Il presidente della Croce Rossa, Ettore Guazzoni, non ha potuto presenziare per impedimenti personali.

Saranno 13 i ragazzi che continueranno a usufruire dell’importante progetto. Il servizio sarà svolto dai volontari delle pubbliche assistenze e da personale comunale.

L’assessore Maurizio Negroni dichiara: “La firma arriva al termine di una programmazione e co-progettazione, portata avanti con gli uffici e le pubbliche assistenze, che ringrazio per lo spirito di collaborazione rinnovato negli anni. Si tratta di un impegno importante per l’ente, anche sotto il punto di vista economico, per garantire un servizio fondamentale e imprescindibile. Rientra, inoltre, nel quadro di riorganizzazione dei trasporti comunali che vedrà presto una serie di novità dedicate sia agli anziani, sia ai giovani.”