Sanremo, un lettore si schiera dalla parte dei 'bottegai': "Meritano rispetto e supporto!"

"Buongiorno gentile Redazione, vorrei intervenire nel dibattito avviato da Ing. Rolando e Dott. Donetti, in merito alle affermazioni di disprezzo nei confronti dei bottegai, ovvero i commercianti.

Dà veramente 'molta' fiducia leggere quelle affermazioni, è da lì che si capisce quale sia la loro idea e considerazione delle persone, dei loro e miei concittadini di Sanremo. Io nutro profonda ammirazione per le persone che tutti i giorni alzano la serranda prima dell'alba e la abbassano dopo il tramonto. Donne e uomini che ogni giorno danno tutto loro stessi per creare il benessere loro e delle loro famiglie, con coraggio ed entusiasmo. Queste persone devono essere non solo rispettate, ma soprattutto supportate, perché la loro attività è un servizio fondamentale per i cittadini, loro non sono bottegai, ma amici, persone con cui parlare ogni giorno, che presidiano il territorio, che vendono prodotti di qualità.

Quindi Sig.ri Ing. Rolando e Dott. Donetti, la vostra idea di città ai bottegai, ai commercianti, ai piccoli imprenditori, non serve, perché raffigura la stessa considerazione dei governanti romani attuali nei confronti degli agricoltori ad esempio, che stanno protestando da giorni, perché non riescono a proseguire e sostenere la loro attività, che è passione. Le parole feriscono, e voi, Ing. Rolando e Dott. Donetti, che vi considerate persone intelligenti di alto livello, che hanno la fortuna di viaggiare in giro per il mondo, non come i bottegai, commercianti, piccoli imprenditori che non hanno i vostri privilegi, prima di fare certe affermazioni, pensateci meglio, prendete più tempo...

Con affetto

Stefano Bottini".