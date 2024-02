Un argento e un bronzo per le due atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori al regionale di artistica

Esordio convincente, domenica scorsa a Genova per le due atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori che hanno preso parte alla prima prova del campionato regionale individuale di artistica femminile livello LD (il più alto nelle prove silver del calendario).

Nella categoria senior Elena Stella e Sara Papirio hanno eseguito esercizi di nuova composizione in maniera decisa, e dopo le prove al volteggio (miglior punteggio della gara ottenuto da Sara), alla trave e al corpo libero. La classifica assoluta, con la somma dei tre attrezzi, ha visto Elena conquistare la medaglia d’argento e Sara il bronzo a soli 0,50 centesimi dalla compagna.

Soddisfazione per i tecnici Elisa Addiego e Damiano Giunta che, oltre che festeggiare il doppio podio, hanno potuto verificare che il lavoro svolto in questo avvio di stagione ‘viaggia’nella giusta direzione.

Nel prossimo fine settimana la sezione agonistica di artistica femminile sarà ospite della ‘Sunny Gym’ di Vallecrosia, impegnata nel campionato regionale Libertas, un interessante ente di promozione sportiva che propone un programma tecnico che coinvolgerà, in questa nuova esperienza, 16 ginnaste della riviera.

Sempre il 3 e 4 febbraio, a Genova le atlete della ritmica scenderanno in pedana per disputare la seconda prova del ‘Torneo Gold’ e la prima del campionato regionale individuale Silver (livello LD). Il lavoro non manca per l’intero staff tecnico societario, con un bel gruppo di ginnaste agoniste junior e senior e le giovani allieve che, con entusiasmo, si stanno preparando per le prime esperienze di gara in programma da marzo in poi.