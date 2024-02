Sanremo: sabato prossimo il Tennis Sanremo inaugura il nuovo campo di Pickleball

Sabato alle 14:30, alla palestra di via Panizzi a Sanremo il circolo Tennis Sanremo inaugurerà il nuovo campo da Pickleball con una festa a cui sono invitati non solo i tesserati e frequentatori del circolo ma tutti gli appassionati degli sport della racchetta. Sarà l’occasione per conoscere e provare un nuovo sport e cimentarsi con altri giocatori, tutti necessariamente alle prime armi.

Il Pickleball è un nuovo sport per l’Italia, introdotto sulla scia del grande successo del Padel. Come il Padel è molto più facile da apprendere rispetto al tennis, il gioco diventa divertente ed appassionante già dopo poche ore di pratica, anche per i principianti. Ai livelli alti può comunque diventare molto spettacolare e competitivo e negli Stati Uniti è subito dietro al tennis come numero di praticanti.

Il Tennis Sanremo diversifica quindi la propria offerta, prima con il Padel, ora con il Pickleball, con la possibilità di giocare comunque in tutte le situazioni meteorologiche o a tennis sotto la struttura pressostatica o a Pickleball all’interno della palestra. Ad organizzare gli incontri e proporre lezioni sia individuali che di gruppo l’istruttore della Federazione Italiana Tennis e Padel Matteo Tosi (333.77.68.938).