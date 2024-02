Pallavolo: risultati altalenanti per le squadre della Vtat Arma Taggia, sconfitta in Serie D

Turni di campionato in chiaro scuro per il Corradini Home Vtat di Arma di Taggia, che ha visto la sconfitta in serie D e una bella vittoria in Under 18.

La formazione di Serie D viene sconfitta in casa dal Finalmaremola con il risultato di 3-1 (parziali di 26/24, 22/25, 20/25 e 23/25) in una partita molto combattuta, giocata punto a punto con buona pallavolo. Risultato che sta stretto alle ragazze di coach Ferrari che meritavano sicuramente di raccogliere qualcosa in più per quello che hanno dimostrato in campo. Il lavoro fatto in palestra in questi mesi con una squadra giovane e completamente nuova inizia a dare i suoi frutti.

Nell’Under 18 bella vittoria tra le mura amiche contro una diretta avversaria in classifica, l’Imperia volley. Il risultato finale di 3-1 (25/23, 25/12, 17/25 e 25/17) permette alle armesi di salire al secondo posto in classifica, scalzando proprio l’Imperia volley, a un punto dalla vetta. Buon ritmo di gioco, un passaggio a vuoto nel terzo set permette alle avversarie di tornare in partita. Nel quarto le indicazioni dei coach Ferrari-Gallina rasserenano le ragazze che entrano in campo con un altro piglio e si impongono 25/17.

Rimane grande soddisfazione da parte della società per il lavoro che gli allenatori stanno svolgendo nel valorizzare le giovani leve anche con uscite in categorie superiori dando loro la possibilità di saggiare il campo, con un percorso corretto.