Calcio. La Juniores dell’Ospedaletti chiude il girone di andata a -1 dalla vetta, parlano mister Luccisano e il difensore Di Nicola

Otto vittorie, un pareggio e due sconfitte. Miglior attacco con 52 gol fatti e miglior difesa con sole 12 reti subite. Secondo posto in classifica a un solo punto dalla vetta. I numeri parlano chiaro, la formazione Juniores dell’Ospedaletti sta disputando una grande stagione e lo sta facendo mettendo in campo ragazzi nati tra il 2006 e il 2007, spesso confrontandosi con formazioni che hanno a disposizione elementi di annate superiori.

La scelta della società orange di affidare la panchina della ‘cantera’ a Fabio Luccisano, mister della prima squadra, sta dando i propri frutti. Ne sono dimostrazione sia il cammino della Juniores, sia il numero sempre crescente di ragazzi che stanno facendo il loro esordio in prima squadra.

La fine del girone di andata è quindi il momento giusto per fare il punto con mister Fabio Luccisano e con il difensore centrale Matteo Di Nicola, una delle colonne della squadra.

“L’esperienza, arrivati a questo punto del campionato, è decisamente positiva - commenta mister Luccisano - siamo secondi a un punto dalla capolista e abbiamo un gruppo che dà entusiasmo a tutti, alla società e anche al sottoscritto. Con loro si lavora molto bene, sono dei ragazzi eccezionali e molto disponibili. La scorsa estate abbiamo parlato di un progetto importante e valido per far crescere tanti giovani che possano poi esordire in prima squadra o anche andare nelle categorie superiori, e così stiamo facendo”.

“Molti di loro hanno iniziato a giocare in prima squadra, ci sono anche elementi fissi come Caffi, Molinari e Sartori - aggiunge il mister della prima squadra e della Juniores orange - molti altri meriterebbero un posto tra i ‘grandi’ e tanti sono già nel giro della formazione che milita in Prima Categoria. Le società oggi non possono investire molto, quindi è importante far crescere i giovani”.

“Questa Juniores è un gruppo incredibile, i ragazzi apprendono molto sia a livello tattico che sul piano umano, hanno grandi qualità - conclude mister Luccisano - ho una certa esperienza nel calcio provinciale e posso dire che questo gruppo è molto valido, penso sia il futuro dell’Ospedaletti non solo in Prima Categoria, ma anche più in alto”.

“La stagione sta andando molto bene, dobbiamo continuare così allenandoci sempre di più per continuare su questa strada - prosegue il difensore classe 2006 Matteo Di Nicola - siamo un gruppo molto unito, ci conosciamo e giochiamo insieme da molto tempo. Siamo tutti amici. Può essere una grande occasione per crescere e farci le ossa anche salendo in prima squadra. Non è facile per il mister allenare sia noi che i ‘grandi’, connettere bene le due squadre, ma facciamo un grande lavoro anche con allenamenti congiunti e partite contro la prima squadra”.

“Sono difensore centrale, ho iniziato a giocare quando avevo 9 anni e mi sono sempre ispirato a Leonardo Bonucci - aggiunge Di Nicola, andando sugli aspetti personali - per il mio futuro non mi do limiti, punto a fare sempre il meglio e poi verrà quello che verrà. Voglio dare sempre il massimo”.

“Auguro a Matteo di fare una grande carriera - conclude mister Luccisano - ha delle doti che deve esprimere sempre, oltre a dei pregi non indifferenti. Si impegna molto, ha grandi abilità”.