Il lions club Sanremo Matutia presenta col l’O.D. Sergio Florio, il progetto Kairos alla scuola del Castillo

Lunedì 29 gennaio alle ore 16.30 presso l’Istituto Comprensivo Centro Ponente di Sanremo, sede Scuole del Castillo, è avvenuta la consegna del materiale inerente il Progetto Kairos del Lions.

Alla presenza della Pres. del Lions club Sanremo Matutia Alessandra Solerio, della socia Eleonora Colombi, del responsabile del Progetto O.D. Sergio Florio, della Fiduciaria del plesso scolastico Patrizia Balest e di tutte le docenti del plesso è stato presentato il progetto che interesserà classi della scuola primaria per un totale di 129 alunni.

Tale progetto si prefigge di riuscire a migliorare l’integrazione scolastica e sociale, accettando eventuali diversità, a cogliere la ricchezza nelle differenze per poter offrire a tutti anche ai meno dotati consapevolezza delle loro possibilità… Per fare ciò si seguono due tematiche diverse con percorsi integrativi tra di loro :



“ALLA SCOPERTA DI ABILLIAN” in cui un tenero Panda vaga alla ricerca del luogo del cuore che riuscirà a trovare grazie all’aiuto ed alla collaborazione di altri animali che con la loro specifica diversità aiuteranno il nostro panda a raggiungere ciò che cerca… la storia del piccolo panda è un pretesto per affrontare il tema della diversità e le attività proposte alla fine di ogni capitolo, servono a condurrei bambini a compiere riflessioni su questo argomento..

“ALLA SCOPERTA DELL’ALVEARE” invece l’obiettivo si focalizza nel fare accettare e vivere la diversità all’interno del gruppo di appartenenza, nel nostro caso la classe che diventa un alveare in cui ognuno lavorando collabora per raggiungere obiettivi importanti quali accettazione, rispetto, responsabilità di tutti indistintamente…

Pertanto questo progetto prosegue il percorso di conoscenza e sperimentazione della diversità e intende e contribuire a:

- sviluppare nei ragazzi un atteggiamento collaborativo e solidale

- migliorare le relazioni all’interno gruppo classe-famiglia

- maturare un maggior senso civico

- imparare ad andare oltre le apparenze

- conoscere il mondo delle api e la sua ricchezza

CON LA SCUOLA CASTILLO IL CLUB SANREMO MATUTIA SVULUPPERA’ IL PROGETTO STUDIO NAZIONALE LIONS 2023-24 “SALVIAMO LE API E LA BIODIVERSITA’” AVVELENDOSI DELLA COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE “APICOLTORI DI AIROLE”

Lions club Sanremo Matutia (addetto stampa Ballestra M.Luisa)