Gianni Rolando svela il simbolo di ‘Sanremo domani’: “Oggi nasce una nuova famiglia. Il sogno? Portare il Guggenheim in città”

In attesa della presentazione in programma il 18 febbraio, si muove il mondo attorno al candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando.

Nelle sale dell’Hotel Nazionale è stato presentato il simbolo della lista civica ‘Sanremo domani’ che affiancherà il mondo partitico del centrodestra a sostegno del candidato Rolando.

“È la mia prima uscita come candidato sindaco e sono contento che sia l'occasione per presentare il simbolo della lista - ha commentato il candidato sindaco Gianni Rolando - mi piace pensare che le città siano come le persone, hanno un nome, aspettative e crisi, cerchiamo noi di pensare di avere un figlio adolescente che sta crescendo ed è indeciso, ha delle aspettative ma non sa che cosa farà da grande e dobbiamo aiutarlo. Realizzare i suoi sogni e cercare di dargli supporto. Oggi nasce una una nuova famiglia che si chiama "Sanremo domani". Sono orgoglioso del simbolo, perché sta tutto in questo libro aperto, una invenzione geniale creata da Marco Gobbo. Una associazione che si è trasformata in una lista civica che affiancherà i partiti e le liste civiche che ci affiancheranno e che sono orgoglioso di rappresentare. A oggi contiamo di radunare 144 candidati. Credo moltissimo in tutti i candidati e in tutte le liste, ma mi riconosco in questa in modo primario. In questo libro verrà scritto il futuro della città che deve mirare alla valorizzazione del brand Sanremo e il rispetto di tutti i cittadini in ogni metro quadro della nostra città. Tra i punti fondamentali c'è rilanciare le attività turistiche della nostra città guardando e non rinnegando quanto ha fatto di buono l'amministrazione Biancheri come il porto vecchio, porteremo avanti il progetto guardando alle altre località turistiche nel mondo. Importante il discorso sociale pensando agli anziani e anche ai giovani che devono avere un futuro in città o che tornino per avere posti di lavoro creati in un contesto di rilancio della città. Gli anziani hanno bisogno di servizi che ora mancano, serve uno studio per portare supporti domiciliari agli anziani coinvolgendo tutte le associazioni di volontariato. Dobbiamo sostenere le famiglie in difficoltà che ora non arrivano alla fine del mese, un assistenzialismo che una città come Sanremo deve assolutamente avere. Sono un grande sportivo e mi piace immaginare una grande barca dove tutti remiamo a tempo e nella stessa direzione, sono sicuro che questa squadra e tutte le squadre che lavorano con me remeranno veramente nella stessa direzione e tutti uniti riusciremo a portare quel ragazzo adolescente ai primissimi livelli, riportare Sanremo al livello delle grandi città turistiche della Costa Azzurra. Portare tutti gli abitanti di Sanremo a vivere a un buon livello di vita. Tutti insieme ce la faremo. Vi chiedo, da sanremesi, di avere fiducia in me. Il meglio deve ancora venire”.

“Il waterfront è importante, ma non è la sola cosa - ha aggiunto Rolando - il mio sogno è portare il Guggenheim a Sanremo. Penso che la città sia ferma a 100 anni fa, quello che c'è di nuovo sono la ciclabile e? Voglio un'opera che porti le persone a voler visitare Sanremo. Una struttura simile che ospiti il Guggenheim a Sanremo sarebbe un grande orgoglio, passeremmo dalle opere di Pietro Agosti a questa amministrazione. Il mio primo impegno nel caso fossi eletto? Parlare con i dipendenti, loro sono la vera forza che mandano avanti tutto. Il primo intervento sulla città sarebbe dedicato alla pulizia urbana. Penso debba cambiare il modo di amministrare, si deve stare in mezzo alla gente”.

“Biancheri ha avuto una buona visione generale, non completa su tutta la città, ma ha seminato una serie di opere pubbliche importanti - ha concluso Rolando - ma è l'inizio di un progetto. Tutti i progetti hanno una fase di previsione generale e si è al 20% dell'avanzamento, poi nel farli ci si scontra con tutto il mondo. È difficile far vedere ai cittadini gli aspetti penalizzanti della costruzione di un'opera. Tutti dobbiamo soffrite, ricordo quando è stata pedonalizzata via Matteotti che sembrava un delitto. Prima ancora via Palazzo. I cittadini devono capire che a fronte di un grande miglioramento, ci sono delle piccole difficoltà che tutti dobbiamo affrontare insieme. Dobbiamo realizzare queste opere che ha programmato Biancheri e che programmeremo noi senza scartare quello che di buono ha fatto Biancheri”.

L'intervista

“L'associazione è fatta di persone valide, che portano tante idee - ha proseguito Stefania Mostardini, presidente dell'associazione "Sanremo domani"- credo molto in Gianni Rolando, l'ho sempre reputato una persona che stimo dal punto di vista personale e professionale, è una persona dedita all'ascolto e penso che sia una dote importante per un candidato sindaco”.

Alla presentazione del simbolo di ‘Sanremo domani’ non è passata inosservata la presenza del notaio matuziano Gianni Donetti, per anni a fianco del sindaco uscente Alberto Biancheri e tra i presenti alla cena con Alessandro Mager nel gennaio del 2023. Una presenza che lasciava intendere la sua possibile vicinanza al nuovo progetto civico post-Biancheri, ipotesi ora del tutto ribaltata.

“Sono amico di Gianni Rolando da tantissimi anni, di lui e prima della sua famiglia - ha detto Gianni Donetti - ma il fatto di essere amico non significa condividere una scelta politica, ho molti amici che stimo e che hanno idee diverse dalle mie. Nasco democristiano, oggi mi ritrovo nell'area di centrodestra nella quale ho trovato l'amico Rolando con cui ho rafforzato il rapporto di amicizia e di stima con la condivisione dei partiti politici dell'arco governativo che hanno intenzione di correre. La stima che ho per Rolando è grande, è un sindaco che può dare serenità nelle scelte. Anche perché ritengo che la prossima amministrazione avrà delle grosse opportunità come i finanziamenti del PNRR, le grandi opere che dovrebbero cambiare questa città in meglio, quindi non solo l'amministrazione ordinaria. Questa amministrazione ha bisogno di un sindaco che abbia girato il mondo e che non sia un bottegaio. Sono stato tirato molto per la giacchetta in questi anni e non è un segreto, questa città mi ha dato molto e spero di aver contraccambiato. Perché ci ho messo la faccia? Prima mi sono sempre astenuto dal partecipare per una ambizione rettamente intesa, penso che chi si presenta debba avere la consapevolezza di dedicare del tempo agli altri e io non l'ho mai avuto perché facevo una professione che è un "collo di bottiglia". Oggi sono in una fase più rilassata, faccio questa professione da 41 anni e ho voluto avvicinarmi portando il mio contributo. Mi rivolgo agli amici che in questi 41 anni hanno messo nelle mie mani la loro fiducia: votate Rolando perché ritengo che sia l'uomo giusto se avete fiducia in me, non ve ne pentirete”.

La domanda, quindi, è d'obbligo: cosa non ha convinto Donetti nel progetto civico post-Biancheri? “La sera della cena fu una cena normalissima alla quale sono stato invitato senza alcun programma politico - ha risposto Donetti - sono amico di Biancheri, anche di famiglia, e mi sono trovato lì con un discorso fatto da molti, non sono andato lì con intenzioni politiche. Ho partecipato con piacere, sono amico del sindaco uscente a cui riconosco molti meriti e non penso di dover dare una spiegazione perché nulla c'è a monte, era una cena tra amici a cui andrei nuovamente. Sono una persona libera, non sono iscritto a partiti e ho idee chiare. Mi piace molto questa area di centrodestra rispetto alle liste civiche nelle quali io vedo una commistione di idee politiche il cui fine è quello della campagna elettorale. Ho scelto, non rinnegando nulla, successivamente e per l'amico Rolando. Se Rolando si fosse presentato con il Pd non sarei qui”.