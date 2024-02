Bordighera: alla ex Chiesa Anglicana due mostre con protagonisti altrettanti artisti locali

La prossima primavera il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera ospiterà due mostre che renderanno omaggio agli artisti del territorio, alla Città e alla sua storia.

Dal 15 marzo al 7 aprile sarà protagonista Sergio Gagliolo, maestro profondamente legato a questa parte di Liguria e ai suoi temi che ha espresso in modo estremamente profondo e personale nel corso di una vita artistica che lo ha portato ad esporre anche fuori dai confini italiani.

“Personaggi di ieri a Bordighera” è invece il titolo della mostra di Marco Farotto, in programma dal 30 aprile al 19 maggio. Con le sue opere l’artista traccerà un viaggio nella storia attraverso i ritratti delle personalità che hanno vissuto nella città delle palme dal Novecento ad oggi, arricchendone la scena pubblica e culturale, e offrirà nel contempo una importante opportunità didattica per le scuole.

Seguiranno altri eventi nel segno dell’arte: in agosto “Agorà” tornerà in paese alto, in autunno l’ex Chiesa Anglicana aprirà nuovamente le sue porte per altre iniziative mirate alla valorizzazione e alla promozione culturale del territorio.