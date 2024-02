I giovani campioni del Reds Rugby Team Imperia impegnati nei raggruppamenti di zona

Inizio anno sugli scudi per tutte le categorie del Reds Rugby Team Imperia, scese in campo con tanta voglia di giocare a Imperia (per le categorie Under 6, 8, 10 e 14) e il 27 a Sanremo (Under 12).

Le categorie Under 6, 8 e 10 si sono trovate in un raggruppamento nel quale l’influenza l’ha fatta da padrona e tutte le società hanno avuto organici ridotti, ma non è questo il problema, anzi grande emozione per i ragazzini Reds nel confluire in squadre miste che con caparbietà si integrano e non risparmiano energie impegnandosi in tutte le fasi di gioco, complimenti ed applausi meritatissimi.

Sullo stesso terreno di gioco, sono scesi in campo i ragazzi della "14", gruppo compatto e sempre più integrato con i pari età dell’Imperia e del Sanremo. Avversari Savona e Cogoleto, con la prima le fasi di gioco veloci hanno penalizzato la mista rivierasca mentre con la seconda c’è stato un buon lavoro di collettivo e di quel comparto di mischia che inizia a prenderci gusto e innesta le fasi di gioco utile alla squadra.

Under 12 ultimi a scendere in campo a Sanremo, trovano gran spolvero sul campo matuziano cedono il passo solo al Cogoleto, combattività e tanto bel gioco con Sanremo e la mista Imperia/Savona. Inizio del raggruppamento in sordina ma immediata ripresa del gruppo che riparte a testa bassa e non lascia grosse chance ai coetanei se non per qualche rimbalzo che favorisce contrattacchi, bel lavoro di tutti i componenti dei Reds.