Arma di Taggia: martedì 13 torna il 'Carnevale dei Ragazzi', la tradizione si sposa con Walt Disney

Si svolge martedì prossimo dalle 14 il Carnevale dei ragazzi di Taggia, giunto quest’anno alla 64a edizione. “Siamo alla 64a edizione – evidenzia l’Assessore al Turismo, Barbara Dumarte – anche se potremmo essere alle 67a senza il Covid, grazie ai volontari che ogni anno si prodigano nell’organizzazione, alcuni addirittura dalla prima edizione”.

La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe e Sant’Antonio (guidata da Don Alessio), con l’aiuto economico del comune di Taggia e insieme al comitato ‘Natale a Villa Boselli.

Il Carnevale dei ragazzi è nato a metà degli anni ’50, interamente organizzato all’interno della Parrocchia con una sfilata per poi aprirsi al resto della cittadina. Negli anni ’60, con il palco del cinema Don Bosco, è iniziata la tradizione della consegna del pesciolino rosso e della produzione dei ‘Crustoli’, ovvero le classiche bugie, che oggi verranno invece acquistati.

Quest’anno il tema sarà Disney, nel suo centenario. Ci sarà un carro a tema che verrà accompagnato dalla banda ‘Canta & Sciuscia’ di Sanremo e dal corteo delle maschere che vorranno parteciperanno. Partirà dalla Parrocchia per via Colombo, via Cornice, via Queirolo, il lungomare, via Lido, via Nazario Sauro. Quindi, dopo una sosta di fronte alla Rsa, il ritorno alla chiesa con baby dance, distribuzione dei ‘Crustoli’, spettacolo di magia e tanto divertimento.

E’ prevista la presenza di moltissimi bimbi e genitori di Arma e Taggia, ma anche dalle città limitrofe. Anche quest’anno le scuole chiuderanno alle 12.30 per consentire ai bambini di prepararsi per il carnevale, che ha fatto sognare per tanti anni i più piccoli ma non solo.