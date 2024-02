Calcio, tecnico dell'Ac Milan in visita alla Polisportiva Vallecrosia Academy

Momento formativo per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Nella giornata di giovedì scorso si è tenuto il secondo incontro di approfondimento con un tecnico dell'AC Milan per la stagione 2023-24: Marcello Campolonghi.

"Il docente dell’area tecnica AC Milan è giunto in struttura giovedì pomeriggio dove ha potuto visionare il lavoro messo in campo dagli istruttori della Polisportiva Vallecrosia Academy asd" - fa sapere il Vallecrosia Academy - "Ha potuto così osservare, sul campo sintetico, la leva 2015, la leva 2014, la leva 2013, la leva 2012 e la leva 2011".

Un incontro di formazione sia per i giovani calciatori che per i loro allenatori. "In serata Marcello Campolonghi ha poi tenuto una sessione di formazione in aula dedicata agli allenatori, supportato dal nostro direttore tecnico Francesco Lapa" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.