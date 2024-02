Calcio: nuovo acquisto per la Sanremese, dal Milan arriva il difensore 20enne Giovanni Incorvaia

Nuovo acquisto per la Sanremese Calcio. Arriva il difensore Giovanni Incorvaia, nato a Busto Arsizio nel 2004. E’ un difensore mancino che può essere utilizzato sia sulla corsia laterale che al centro.

Nella sua carriera ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Milan e in rossonero ha fatto tutta la trafila fin da quando aveva 9 anni, restando per ben 10 anni alla corte del ‘diavolo’, disputando il torneo di Viareggio e raccogliendo anche una presenza in Uefa Youth League.

Incorvaia è a disposizione di mister Gori e si sta allenando in gruppo. Sarà disponibile per la trasferta di domani a Lavagna. Il trasferimento di Incorvaia è l’ennesima testimonianza che la società del Presidente Masu ha ottimi rapporti con tante società professionistiche di primo livello come il Milan.

“Sono felice di essere a Sanremo – dichiara Incorvaia – è la mia prima esperienza con i grandi e la società e i nuovi compagni mi hanno fatto un’ottima impressione. Non sembra per nulla di essere in serie D. La squadra ha dei valori importanti e può e deve tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Sono a disposizione del mister, posso giocare sia come terzino che come centrale. Il mio idolo nel Milan è sempre stato Paolo Maldini. Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona ed è stato un grande campione e un dirigente di prim’ordine. Mi ha colpito la sua semplicità e la sua umiltà. Sicuramente è un modello da imitare sia dentro che fuori dal campo”.

Intanto, nel pomeriggio, la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della

gara di domani con la Lavagnese. Il match, sesta giornata di ritorno nel girone A di serie D, si disputerà alle 14.30 allo stadio Riboli.

Al termine della seduta mister Gori ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 20 i biancoazzurri disponibili. Assenti l’infortunato Maglione e gli squalificati Nenci e Gagliardi. Restano a casa Moro e Ferro. Al loro posto c’è Khamitov. Prima volta per l’ultimo arrivato Incorvaia.

Portieri: Bohli (2005), Khamitov (2005).

Difensori: Bechini, Biagini (2004), Bregliano, Cesari (2004), Di Fino

(2006), Incorvaia (2004), Salto.

Centrocampisti: Farrauto (2006), Larotonda, Lordkipanidze, Pietrelli

(2003), Santanocito (2005).

Attaccanti: Conti, Gatto, Ibe, Rocco, Spatari (2004), Vassallo.