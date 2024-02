Verso le elezioni a Sanremo: nel prossimo fine settimana serie di appuntamenti per Fulvio Fellegara

Venerdì prossimo, alle 17.30 alla Federazione Operaia Sanremese 30 si terrà l'incontro #DilloAFulvio Sanità. Il Candidato Sindaco della coalizione civica e di centrosinistra, Fulvio Fellegara, sarà presente per ascoltare operatori sanitari, professionisti e cittadini.

“La carenza delle politiche sanitarie Regionali e locali – evidenzia ‘Generazione Sanremo - è evidente ed insopportabile. A partire dalla carenza dei medici e degli operatori sanitari, passando per i tempi di attesa infiniti, i costi e le privatizzazioni per finire con il disastro di Casa Serena (sono ancora tanti i disoccupati generati dalle scelte scellerate dell'amministrazione) e il caso della maternità di Sanremo. Il futuro Sindaco dovrà lavorare in discontinuità e impegnarsi a fondo per migliorare la situazione e restituire il diritto alla cura ai propri cittadini”.

La campagna di ascolto #DilloAFulvio prosegue sabato 3 febbraio con il volantinaggio in zona Baragallo e l'#AperiFulvio alle 17 al Bar Alain, un'occasione di confronto e conoscenza dei problemi del quartiere. Infine, nella mattinata domenica, è previsto un gazebo in corso Imperatrice nella zona del sottopasso pedonale.