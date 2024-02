Il Derthona Basket mette un piede a Taggia e stringe un accordo con l'Olimpia

La società amica del Derthona è stata accolta nella "Cittadella dello Sport" di Tortona, un complesso avveniristico di 68.000 mq aperti al pubblico, con un palazzetto da 5.000 posti, una struttura contenente palestre, sale multimediali e una palestra per gli allenamenti da far invidia a qualsiasi società sportiva del nostro territorio, ma anche un ristorante, due campi da basket all'aperto e altrettanti campi da padel, giochi per i bambini e tanto spazio verde pubblico; un esempio di gestione dei fondi privati che si dovrebbe importare dalle nostre parti.

Mentre il nazionale Severini e il resto della squadra di coach De Raffaele si allenavano, sono stati illustrati i punti dell'accordo, i vantaggi in termini di sconti che i giocatori dell'Olimpia avranno nei confronti degli sponsor del Derthona (fra questi Costa Crociere, S. Bernardo, Cantine Volpi, ecc...), le collaborazioni future con le consulenze dei tecnici della squadra tortonese e le possibilità di accedere alle attività della Cittadella.

L'Olimpia si fa notare grazie alle numerosissime iniziative che intraprende per i suoi ragazzi e ora vuole dare a loro nuovi spazi, degni di una società che offre servizi di così alto livello, ma anche una brillante prospettiva per i suoi più meritevoli atleti.