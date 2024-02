Quando parliamo della figura del geriatra domiciliare con esperienza come facciamo in questo articolo intanto stiamo parlando di medici che nella nostra società sono tra i medici più importanti e non lo diciamo noi, ma lo dicono i numeri.

Nel senso che stiamo parlando di medici che si occupano del benessere e della salute delle persone anziane e siccome siamo una società di anziani è chiaro che sono tra i medici più richiesti forse insieme ai medici di famiglia.

Anzi ormai tutti i medici di famiglia ci direbbero che, se abbiamo delle persone anziane in casa e possono essere i genitori o possono essere nonni avere un geriatra di fiducia e di riferimento fa la differenza e ancor di più se parliamo di una persona con esperienza come suggerivamo nel titolo dell'articolo e che si offre a venire anche a domicilio e le due cose messe insieme sono davvero molto importanti.

Trovare un geriatra con esperienza significa avere pazienza nella ricerca o magari parlare con amici che per i loro nonni ne hanno già trovato uno e ancora meglio se appunto hanno una persona di riferimento che accetta anche di offrire questo servizio domiciliare.

D’ altra parte non solo quando parliamo del servizio di un geriatra, ma quando parliamo in generale dei vari servizi di assistenza sanitaria domiciliare è chiaro che sono dei servizi che fanno la differenza per molte persone anziane o in altri casi per delle persone che hanno una qualche forma di disabilità, o per delle persone che hanno delle patologie croniche che però non richiedono un’ospedalizzazione.

Nessuno può negare di quanto possa essere comodo ricevere queste cure a casa e nel caso specifico avere un geriatra che viene magari di tanto in tanto permettendo alla persona di poter stare a casa sua vicino alle persone che ama e in una casa che magari conosce benissimo e nella quale vive da molti anni e dove si sente molto più a suo agio rispetto che a dover andare in uno studio medico, o ancora peggio a dover andare in ospedale.

Gli interventi dei geriatri a favore delle persone anziane sono interventi a 360 gradi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte gli interventi dei geriatri poi nei confronti delle persone anziane non sono solo interventi dal punto di vista medico e sanitario, ma si parla di interventi a 360 gradi che riguardano anche la qualità della vita e riguardano le abitudini della stessa.

Questo vuol dire che bisognerà dare dei consigli, per esempio, rispetto all'alimentazione e rispetto anche ad un'eventuale attività fisica se la persona ancora sta bene e questo per evitare un crollo verticale.

Ad esempio, un geriatra di sicuro vorrà sempre fare delle valutazioni per capire se la persona anziana sta sviluppando dei disturbi neuro cognitivi e quindi si parla di demenze e come se la cava per quanto riguarda l'indipendenza rispetto alle cose della vita di ogni giorno e sono cose molto importanti per la persona anziana più di quello che immaginiamo