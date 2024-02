In questo articolo vogliamo parlare della boxe bambini visto che si tratta di una pratica che è guadagnato sempre di più successo negli ultimi anni perché è legato a un approccio più ludico all'attività fisica: ed ecco perché sempre più genitori iscrivono i loro figli a questi corsi, che promuovono salute, ma anche controllo e disciplina, e ovviamente autocontrollo.

Chiaramente ci si chiede quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto al fatto che un bambino faccia uno sport così fisico e così intenso, che può sfociare nell'aggressività.

Però di sicuro uno dei vantaggi è legato molto banalmente il fatto che si tratta di un'attività fisica, che contribuisce in maniera significativa il benessere generale di quel bambino, visto che lo aiuterà a migliorare la forza muscolare e la resistenza, ma soprattutto la coordinazione e la flessibilità.

Inoltre come già accennavamo un bambino che pratica boxe imparerà a canalizzare la sua energia in maniera positiva, attraverso quella che è una forma di disciplina e di autocontrollo, visto che avrà a che fare con istruttori che gli insegneranno ad ascoltarli a rispettare le regole, e a sviluppare anche proprio un controllo verso sé stessi durante le sessioni di allenamento.

Tornando all'aspetto fisico si può dire che un bambino facendo boxe svilupperà in maniera fisiologica abilità motorie come precisione, velocità e tempo di reazione, che sono tutte cose fondamentali per quanto riguarda la loro crescita cognitiva e fisica.

Inoltre vedere miglioramenti nelle sue abilità fisiche superando le sfide durante gli allenamenti consentirà al bambino di aumentare la sua autostima e la fiducia in sé stesso.

Questi sono tutti elementi importanti nella capacità psicologica ed emotiva di una persona di quell'età, nel senso che ne avrà sicuramente molti benefici sia nel lavoro che nelle relazioni nel momento in cui diventerà più grande.

Altro vantaggio importante riguarda la socializzazione nel senso che per un bambino partecipare alla lezione di boxe significherà poter socializzare con i suoi coetanei, sviluppando le amicizie positive all'interno di un ambiente strutturato e protetto.

Ma ci sono svantaggi per un bambino a praticare boxe

Questa domanda è legittima la risposta è variabile nel senso che non ci sono svantaggi ma a patto di scrivere un bambino a un corso di boxe di alto livello con istruttori qualificati che riusciranno a per esempio a ridurre al minimo il rischio di infortuni, riuscendo a gestire anche situazioni impreviste in maniera efficace.

Altrimenti per esempio si può rischiare di cadere nell'aggressività o di farsi troppo trascinare dalla pressione della competizione, che può essere negativa sul benessere del bambino, che però viene annullato il momento in cui si ha a che fare con una palestra organizzata bene, e con un istruttore valido.

Fare corsi di un certo tipo significa anche avere a che fare con una palestra molto organizzata anche per quanto riguarda i tempi, nel senso che andrà incontro alle esigenze di genitori e dei bambini, i quali non dovranno ovviamente togliere tempo alla scuola e allo studio in generale, in modo da non perdere niente, ma anzi da guadagnare dal punto di vista fisico.