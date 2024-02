Sanremo: 22enne pregiudicato evade dai domiciliari, nuovamente arrestato dalla Squadra Volante

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo, hanno arrestato un giovane di 22 anni per evasione. L’uomo è stato fermato in via Martiri della Libertà, coperto da sciarpa e cappuccio e noto per diversi reati commessi, nonostante la giovane età.

Il 22enne, che era agli arresti domiciliari, non aveva rispettato le prescrizioni imposte ed era anche recidivo per lo stesso motivo. E’ stato così arrestato per evasione.

I fatti risalgono al 15 gennaio scorso quando, al termine del processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato con la condanna del 22enne a 9 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.