Omicidio del 14 ottobre scorso a Ventimiglia: per il Riesame fu legittima difesa, scarcerato il nigeriano

E’ stato scarcerato, dal Tribunale del Riesame di Genova, il 26enne nigeriano Omonke Okoedion, accusato dell’omicidio del connazionale 32enne Peter Enajero, avvenuto la sera del 14 ottobre al bar ‘Anthony’ di piazza della Stazione a Ventimiglia.

Il suo legale, ora l'avvocato Ventimiglia dopo che inizialmente la difesa era stata assunta da Mattia Caruso, ha sostenuto la tesi della ‘legittima difesa’ e il giudice l’ha accolta scarcerando il 26enne. I fatti riportano alle 19.30 di quel sabato sera, quando i due hanno iniziato a litigare mentre prendevano un caffè all’interno del locale.

Quindi la lite è degenerata fino al colpo mortale con il vetro di una bottiglia. Enajero è morto dissanguato ma anche Okoedion è stato portato in ospedale, dove è stato più volte operato per una serie di ferite. Il 26enne, una volta rimessosi, ha sostenuto di non essere stato lui a generare la zuffa, iniziata all’interno del bar, e nemmeno di aver sferrato il colpo mortale.

Dalle immagini visionate dagli inquirenti anche il colpo mortale sarebbe stato sferrato all’interno del locale, dove con la bottiglia di vetro rotta è stato raggiunto alla giugulare. Nelle immagini, infatti, si vede Enajero uscire già ciondolante per accasciarsi poi al suolo. Il 26enne, che è accusato di omicidio volontario, ha confermato di conoscere da tempo Enajero e che, poco prima, stavano bevendo insieme un caffè.