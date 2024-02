Taggia: partiti i lavori di consolidamento del torrente Argentina tra l'ex mercato e il ponte romanico (Foto)

Sono partiti gli importantissimi lavori di consolidamento delle fondazioni di tutto il muro di argine, nella zona compresa tra l’ex mercato e il ponte romanico a Taggia, lungo il torrente Argentina.

I gravi danni occorsi all’arginatura erano stati provocati dalla piena del torrente, il 3 ottobre del 2020, nel corso di una forte perturbazione che aveva colpito duramente tutta la provincia. Gli interventi appena partiti riguardano una zona molto importante, visto che costeggia la provinciale 548 della Valle Argentina e vede anche la presenza del ponte di collegamento sopra il torrente.

“Si tratta di un altro importante tassello per la messa in sicurezza del Torrente Argentina – ha detto il Sindaco Mario Conio – per un drammatico crollo che ci colpì profondamente. Ora si va avanti con la totale messa in sicurezza del muro”.

I lavori, per quasi un milione di euro di finanziamenti regionali nell’ambito dei fondi Pnrr, prevedono il consolidamento delle fondazioni di tutto il muro di argine per un totale di 973mila euro.

Le altre arginature dell’Argentina, insistenti nel comune di Taggia sono state quasi tutte rifatte, come ad esempio quelle della sponda sinistra. Una volta terminato il lavoro tra l’ex mercato e il ponte romanico partiranno i lavori alla foce del torrente, già finanziati per 15 milioni di euro.