Sanremo: domani all'Istituto Ruffini-Aicardi al via la rassegna di incontri virtuali con la 'Cavalleria Rusticana'

Anche quest’anno all'Istituto Ruffini-Aicardi di Sanremo si parte con la rassegna di incontri virtuali organizzati sugli approfondimenti didattici più disparati. Curati come sempre dal Prof. Umberto Sisia, gli eventi della stagione 2023/2024 prendono il via con un’audizione guidata dell’opera lirica “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga.

Si inizierà domani alle 15 in aula virtuale su piattaforma G-Suite tramite Meet con una chiacchierata che ha l’intenzione di risultare particolarmente stimolante e affascinante per la preparazione e il potenziamento delle conoscenze degli allievi delle classi quinte dell'Istituto, ma non solo.

“Ancorandoci al programma dell’ultimo anno inerente il Verismo in letteratura - spiega il Prof. Sisia - vorremmo effettuare un approfondimento significativo per presentare anche il Verismo nell’ambito dell’opera lirica. Un’opera che unisce alla rappresentazione scenica della novella verghiana la particolare musica di Mascagni, solo apparentemente semplice, ma in realtà perfettamente armonizzata con le atmosfere umili della narrazione, ricca di momenti patetici e drammatici che non sovrastano mai il dettato della narrazione, semmai lo accompagnano e potenziano fino al cataclismatico climax tragico finale”.