Tennis: il sanremese Gianluca Mager vince il torneo Challenger di Punta del Este in Uruguay

Nel giorno del trionfo di Jannick Sinner agli Australian Open un’altra grande vittoria per il tennis italiano: il sanremese Gianluca Mager ha fatto suo il torneo Challenger di Punta del Este in Uruguay.

“Impressionante il livello di gioco messo in mostra dal giocatore matuziano, in un crescendo continuo fino all’apoteosi finale - dicono dal circolo Tenni Sanremo - Mager, accompagnato dal maestro Lorenzo Laigueglia del Sanremo Tennis Team, ha dovuto infatti partire dal tabellone di qualificazione in quanto la sua classifica in questi due ultimi anni ha subito un tracollo rispetto a quella posizione di numero 62 al mondo raggiunta in periodo pre Covid. Senza perdersi d’animo, con grande umiltà, Gianluca ha dovuto superare prima l’argentino Hernan Casanova con il punteggio di 6/4 6/4, poi lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6/4 7/6. Approdato nel tabellone principale, al primo turno ha sconfitto il russo Ivan Gakhov con il punteggio di 3/6 7/6 7/6, quindi l’argentino Francisco Comesana per 7/6 6/4, nei quarti di finale Mager ha messo in mostra il suo miglior tennis ed ha battuto Juan Manuel Cerundolo con un netto 6/3 6/2, in semifinale ha mantenuto alta la concentrazione macinando una serie impressionante di winner che hanno piegato l’altro italiano in gara, Marco Cecchinato, anche qui con un netto 6/3 6/1. All’appuntamento finale, contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, Mager si è presentato contratto ed ha dovuto subire la perdita del primo set al tie break. Alla partenza del secondo set ha però liberato testa e braccio ed è tornato al livello impressionante delle ultime tre partite, lasciando solo 2 giochi all’avversario per un risultato finale di 6/7 6/2 6/0”.

“Grande entusiasmo al circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia dove Gianluca si allena sotto la guida di Matteo Civarolo del Sanremo Tennis Team e dove regnava la certezza del rientro del grande campione, a fare compagnia all’altra stella del circolo, quel Matteo Arnaldi che giovedì 1 febbraio sarà ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella insieme a tutta la squadra vincitrice della Coppa Davis” concludono dal club matuziano.