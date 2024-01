Atleti del Judo Sanremo Kumiai protagonisti al torneo Prix Italia Under 18 Alpe Adria

Gli atleti agonisti del Judo Sanremo Kumiai hanno partecipato al torneo Prix Italia Under 18 Alpe Adria 2024, evento utile per l'acquisizione di punti per l'accesso alla finale italiana, che si terrà domenica 10 marzo al palazzetto olimpico Palapellicone di Ostia, a Roma.

“La squadra, composta da sei atleti Under 18, ha dimostrato un'eccellenza sportiva straordinaria - dicono dalla società sanremese - ben cinque di loro hanno già accumulato il punteggio necessario per garantirsi un posto di diritto nella finale di Roma, un risultato che testimonia l'impegno e la dedizione dei giovani talenti e degli allenatori della società”.

Nel corso del torneo Alpe Adria 2024, il Judo Sanremo Kumiai si è distinto posizionandosi al 18° posto su 80 società partecipanti.

“Un successo notevole - aggiungono - specialmente considerando la prestazione del Judo Kumiai Druento, che ha conquistato il primo posto nella manifestazione”.

I risultati individuali:

Leonardo Moroni, nella categoria +90 kg, ha conquistato una medaglia di bronzo, confermando la sua posizione di leader nella sua categoria in Italia

Federica Marini, nella categoria -44 kg, nonostante non fosse in condizioni ottimali, ha combattuto fino alla finale per il terzo/quinto posto

Erik Semanjaku, nella categoria -73 kg, dopo sei combattimenti e spettacolari ippon, ha raggiunto i quarti di finale. Con un settimo posto su 64 partecipanti, ha guadagnato punti preziosi per la finale

Alessio Maiano, nella categoria -90 kg e alla sua prima gara si è assicrato un posto alla finalissima come Campione italiano in carica under 15.

Cristina Meluso, nella categoria -48 kg, ha vinto due incontri, garantendosi la qualificazione per la finale grazie alla sua posizione consolidata nel ranking list.

Enrique Corneli, nella categoria -73 kg, ha affrontato una giornata difficile, ma avrà l'opportunità di partecipare alle qualifiche per la finalissima di Roma

“Questi risultati sottolineano non solo il talento e la dedizione dei nostri atleti - concludono - ma anche l'eccellente lavoro dei tecnici della società Judo Sanremo Kumiai, che continuano a sviluppare competenze tecniche e atletiche di alto livello nei giovani judoka”.