Arti Marziali: buoni risultati per gli atleti dello Judo Club Sakura di Arma al 'Bianchi' di Genova

Gli atleti dello Judo Club Sakura di Arma di Taggia hanno partecipato nel weekend, accompagnati dal tecnico Andrea Molinari, al ‘Trofeo Bianchi’ di Genova nella specialità di Jujitsu Fighting System portando a casa ottimi risultati.

Una gara che ha visto la partecipazione di più di 600 atleti provenienti da 23 regioni d’Italia. Per il sodalizio armese erano presenti: Mattia Salvi, alla prima esperienza agonistica in questa specialità che si è classificato al primo posto della sua categoria vincendo 4 incontri; Maya Benvenuto che si classifica al primo posto partecipando anche ad un ‘fuori gara’ in una categoria mista; Roberto Crepaldi che sfiora il 3° posto in una categoria molto agguerrita. Buoni risultati anche per Leonardo Dionisi, atleta della Kuden Goshi (Lazio), che si sta allenando al Sakura, classificatosi al 2° posto.

Gli allenamenti proseguono senza sosta in vista dei Campionati Italiani di classe di Jujitsu previsti a metà febbraio presso la struttura Federale del Palapellicone di Ostia.