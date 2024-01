Dalla passione alla professione: i nuovi corsi di SEI CPT Imperia

SEI CPT Imperia presenta tre nuovi corsi professionali, completamente gratuiti, per chi cerca di trasformare le proprie passioni in una carriera di successo.

Dedicati a persone maggiorenni e in stato di disoccupazione, i corsi offrono la possibilità di intraprendere percorsi professionalizzanti approfonditi e qualificati, aprendo le porte a nuove carriere lavorative.

Chi abbia una passione ardente per la cucina potrà conseguire l'attestato di qualifica come Cuoco di cucina tradizionale e di tendenza, scoprendo i segreti dell'arte culinaria e padroneggiando le tecniche culinarie fondamentali per realizzare piatti creativi e per ogni palato.

Le iscrizioni iniziano il 5 febbraio e terminano l'11 marzo 2024.

Se invece ti appassionano il mondo audio e video, potrai esplorare l'affascinante mondo della tecnologia audiovisiva con il corso per Tecnico dei Sistemi Audiovisivi. Imparerai le competenze necessarie per padroneggiare le riprese video, la gestione dell'audio e dell'illuminazione per gestire eventi live e al chiuso.

Iscrizioni aperte dal 22 gennaio al 26 febbraio 2024.

Per chi sente più affine il mondo della cantieristica navale e possiede doti di manualità e precisione è disponibile il corso di Operatore Polivalente per la Nautica. Attraverso un percorso serio e approfondito acquisirai competenze tecniche di alto livello nella manutenzione, riparazione, verniciatura ed impiantistica navale.

Le iscrizioni al corso sono aperte dal 29 gennaio al 4 marzo 2024.

Progetti cofinanziati dall'Unione Europea destinati a maggiorenni non occupati, corsi soggetti a specifici requisiti di iscrizione e sempre gratuiti.

Visita il sito www.seicpt.it per consultare i bandi completi.

Sede dei corsi SEI CPT Imperia, Via Privata Gazzano, 24 (iscrizioni in sede).

Per informazioni visitare il sito www.seicpt.it o contattare il numero: 0183.710. 947