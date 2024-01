Pallacanestro: il Bvc Sanremo sfiora l’impresa contro la capolista Auxilium Genova

Campionato Divisione Regionale 1 – settima giornata ritorno

Bvc Sanremo – Auxilium Genova 72-79 (15-21, 12-18, 19-23, 26-17)

Bvc Sanremo: Borro 9, Markishiq 14, Tacconi Daniele, Genovese, Deda 15, Lupi 2, Colombo 26, Tacconi Davide 6. Coach: Mauro Bonino.

Auxilium Genova: Pedemonte 6, Cavargna 5, Bastianelli 2, Prekperay 14, Squeri 27, Gurasch 2, Ferrando 11, Costacurta 3, Valli 7, James 2. Coach: Andrea Pezzi.

Nella settima e ultima giornata della prima fase (girone A), sul parquet casalingo di Ospedaletti, il Bvc Sanremo ha sfiorato l’impresa contro la capolista Auxilium Genova, cedendo solo nel finale, dopo aver recuperato il -16 dell’ultimo intervallo (46-62). Con un super ultimo quarto, infatti, il Bvc aveva impattato sul 65-65 e poi sul 68-68, prima di subire il break decisivo, causato da alcune banali palle perse e dalla poca attitudine difensiva dei ragazzi di coach Bonino.

Dal prossimo fine settimana il Sanremo sarà impegnato nella seconda fase, decisiva per la salvezza, con le ultime quattro classificate del girone B di levante.

Il commento di Alessandro Deda, presidente/giocatore del Bvc: “Una prestazione sicuramente superiore rispetto alle ultime due uscite. Abbiamo affrontato la prima in classifica a viso aperto, rimanendo in corsa per la vittoria fino all’ultimo minuto. Ci mancano ancora un po’ di cose per portare a casa questo tipo di partite, ma siamo fiduciosi che lavorando in un certo modo in allenamento saremo pronti per l’inizio della seconda fase di campionato”.