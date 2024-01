Calcio, promozione: pareggia il Ventimiglia 0-0 contro il Pontelungo in una gara ricca di

Solo un pareggio per il Ventimiglia in casa contro il Pontelungo quarta forza del campionato.



Il risultato però va stretto ai frontalieri che specialmente nel corso del primo tempo meritavano di passare in vantaggio per le diverse occasioni avute un po' per la bravura del portiere ospite, Breeuwer, autore di alcuni interventi determinanti e un po' per imprecisione degli attaccanti locali ;ma anche della poca fortuna quando colpivano due volte, una per tempo, la traversa con la palla che ricadeva sulla linea di porta rientrando in campo..Il portiere ospite al 12' e al 21' respingeva le conclusioni di Sparma e di Rea e alla mezz'ora era reattivo ancora sul tiro di Sparma respingendo col piede. Immediatamente, ci provava Rea, sottomisura di testa ma colpiva la parte inferiore della traversa e la palla ricadendo sulla linea di porta veniva spazzata via.Al 45', su cross di Sparma, ancora Rea di testa impegnava il portiere che salvava un gol fatto deviando in corner. Sulla successiva azione dalla bandierina, la palla giungeva a Gambacorta che calciava prontamente: ma ancora una volta, il portiere si opponeva con bravura. Nel capovolgimento di fronte, Guardone scaldava le mani di Scognamiglio fino allora pressoché inoperoso.



Nella ripresa, il Pontelungo entrava in campo con altro piglio e nel primo quarto d' ora impegnava la difesa locale. Infatti all'11' e al 15' Sfinjari impegnava severamente Scognamiglio con uscite determinanti coi piedi. I frontalieri si ridestavano riproponendosi nuovamente con Sparma al 20' il cui tiro veniva respinto dal portiere e alla mezzora con Felici che sprecava malamente calciando alto sopra la traversa da buona posizione. Clamoroso al 40' quando un tiro da fuori area di Bastita colpiva nuovamente la traversa (un po' una fotocopia della traversa colpita nel primo tempo) ricadendo sulla linea di porta col portiere che superato riusciva a rinviare in qualche modo in campo. Inutili le proteste del Ventimiglia che chiedeva il gol e fra questi ne faceva le spese Addiego il quale già precedentemente ammonito veniva espulso per doppia ammonizione pareggiando così il numero dei giocatori in campo poiché in precedenza, al 35' veniva espulso da parte ospite Vignola.



Dopo ciò, la partita non riportava ulteriori emozioni con le due squadre che con un punto a testa muovono la classifica rimanendo comunque nelle loro attuali posizioni.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Cassini, Addiego, Peirano, Pezzella, Ierace, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea.

Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Arena, Felici e Planet.



PONTELUNGO: Breewer, D. Favara, Alizeri, Roascio, Illiano, Vignola, Guardone, A. Badoino, Caneva, Sfinjari, Musciatti.

Allenatore: Renzini (Zanardini era squalificato). Sono subentrati: G. Badoin, M.Favara Delfino.



Arbitro: Stefano Falamischia (Sez. Savona). Assistenti: Davide Ciminelli (Sez. Savona) e Christopher Canino(Sez. Albenga).