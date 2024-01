Calcio, Prima Categoria. Una magia di Schillaci vale all'Ospedaletti il pari sul campo del Baia Alassio

Impegno ostico per l’Ospedaletti sul difficile campo del Baia Alassio, terza forza del campionato. Ne esce una partita combattuta e non delle più belle, giocata molto a centrocampo specie nella prima frazione di gioco. Nei primi 45 minuti nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio, lasciando maggiormente spazio al nervosismo reciproco.

Il registro cambia nella ripresa, quando entrambe le squadre la mettono più sul piano del gioco. Al 60’ il Baia Alassio trova il vantaggio. Errore difensivo dell’Ospedaletti, ne approfitta Esposito che deposita in rete a colpo sicuro. Passa solamente un minuto e gli orange la rimettono in parità: Schillaci e Barbagallo duettano al limite dell’area, il numero 10 chiude l’azione con un gran tiro sotto l’incrocio dei pali. I padroni di casa si rendono poi pericolosi con una conclusione sotto la traversa neutralizzata da Bazzoli, mentre al minuto 85 l’Ospedaletti ha l’occasione per portare via l’intera posta: lancio di Ferrari per Avandro che viene atterrato al limite, calcio di punizione battuto da Grifo che si spegne sul fondo lambendo il palo.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce l’1-1 finale.

“È stata una partita tosta e combattuta contro un avversario difficile - commenta al termine della gara mister Fabio Luccisano - siamo stati bravi, giocavamo in trasferta contro i terzi in classifica, sono un’ottima squadra. Un buon pareggio e abbiamo anche avuto l’occasione per vincere. Giusto il pareggio, ci è mancata solo un po’ di fortuna per portare a casa i tre punti. Bravi i ragazzi, non è mai facile giocare contro squadre forti come l’Alassio. Ora speriamo di recuperare qualcuno degli assenti per preparare al meglio il prossimo impegno”.

Baia Alassio - Ospedaletti 1-1

Marcatori: 60’ Esposito, 61’ Schillaci

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Saih, 3 Ferrari, 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Crudo (14 Grifo), 8 Molinari (15 Verbicaro), 9 Siberie (20 Bestagno), 10 Schillaci, 11 Bosio

A disposizione: 12 Galli, 13 Bacciarelli, 16 Avandro, 17 Di Nicola, 18 Sartori, 19 Vinciguerra

Allenatore: Fabio Luccisano

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Odasso, 3 Velaj, 4 Cavassa, 5 Mollo, 6 Praino, 7 Michero, 8 Maxena, 9 Perrier, 10 Aurellio (15 Esposito), 11 Di Mari (18 Rossignolo)

A disposizione: 12 Tornago, 13 Combi, 14 Rossi, 16 Negroni, 17 Abate, 19 El Harzli, 20 Orru

Allenatore: Enrico Sardo

Arbitro: Sig. Pietro Pollero (Savona)

Ammoniti: Caffi, Siberie, Ferrari, Aurellio, Velaj, Di Mari

Espulso: Velaj