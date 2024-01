Discussione sulla signora maleodorante nel bus per Bajardo, la Replica di Isabella a Stefania

Caro Direttore,

leggo il breve intervento della Signora Stefania, moglie di un ex autista della Riviera Trasporti, ancora sul caso della povera Signora ‘maleodorante’ sulla corriera Sanremo-Ceriana-Bajardo.

Mi spiace contraddire la Signora Stefania: ho letto proprio dopo aver preso conoscenza della sua testimonianza il regolamento della Riviera Trasporti, denominato ‘Norme per i Passeggeri’ e consultabile sul sito Internet della Società. Le norme in questione sono tutte generiche e di buon senso, quelle ‘classiche’ di un qualunque servizio pubblico.

Constato comunque non c'é scritto da nessuna parte che sia di rigore un abbigliamento ‘decoroso’ (e poi, tra parentesi, chi stabilisce cosa é ‘decoroso’ e cosa no? Posso capire il vietare di accedere al bus in costume da bagno o cose simili che possono offendere la cosiddetta ‘pubblica morale’, ammesso che essa esista ancora, il resto rimane soggettivo...) né che sia proibito l'accesso ai mezzi a chi emana odori più o meno ‘sgradevoli’ (e ancora, chi stabilisce cosa é ‘gradevole’ e cosa é ‘sgradevole’, anche un profumo di una marca costosa potrebbe essere soggettivamente ‘sgradevole’ per qualcuno...).

In ogni caso mi stupisce tutto questo accanimento verso una persona con un evidente disagio psichico, che non accede ai bus da oggi ma da molto tempo (perché i ‘solerti’ segnalatori non si sono attivati qualche anno fa?) e che non costituisce, malgrado le sue difficoltà in termini di igiene, certamente un pericolo o una minaccia per gli altri.

Se la Signora di Ceriana fosse stata ‘pericolosa’ certamente le Forze dell'Ordine (che conoscono i regolamenti, le Leggi, e quant'altro, visto che devono farli applicare) che sono intervenute all'Autostazione le avrebbero interdetto l'accesso alla corriera, ma non lo hanno fatto quindi tutto il resto - mi si permetterà il termine - é ‘aria fritta’.

Come ho scritto l'altra volta, questa polemica grottesca é un ulteriore sintomo dell'egoismo e dell'individualismo che imperano nella nostra società ormai priva di valori: me ne dispiaccio (forse appartengo ad un'altra epoca...), e ne prendo atto.

Un cordiale saluto a Lei, alla Redazione e anche alla Signora Stefania.

Isabella Podda