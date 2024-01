Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 28 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 28 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Giorno della Memoria’: ultimo giorno della mostra ‘Punti di Luce, essere una donna nella Shoah’ realizzata da Yad Vashem e presentata dall'Associazione Figli della Shoah. Musco Civico in Piazza Nota (h 10/12-15/19)



15.00. Per la rassegna ‘Domenica Letteraria’, Alessia Parravicini presenta ‘Crescita e consapevolezza’. Pinacoteca Rambaldi di Villa Luca a Coldirodi, ingresso libero



17.00. Presentazione romanzo romanzo ‘Verde mare, blu profondo’ di Daniela Mencarelli Hofmann. Dialoga con la scrittrice l’autrice Daniela Cassini. Ubik Sanremo Libri, di via Roma 91

IMPERIA

15.30. ‘Fiabe e leggende del cielo invernale’: nuovo spettacolo che trasporterà alla scoperta delle lucenti stelle del cielo invernale in compagnia delle fiabe e delle leggende a loro dedicate, per stupire i bambini dai 6 anni in su. Planetario all’interno del Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. Concerto del pianista Andrea Bacchetti insieme al violinista Alessio Bidoli. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)



17.00. Per la Giornata della Memoria, ‘Storia di un uomo magro’: monologo con l’attore e regista Paolo Floris (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



17.15. Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova porta in scena lo spettacolo teatrale 'Un uomo complesso', storia di Michele Campanella, il partigiano Gino. Teatro dell’Attrito, info 329 4955513

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Mostra d'arte collettiva, proposta dal Comitato di Quartiere San Secondo, nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino (h 10/12-14/18)

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

VALLECROSIA

9.00. Festa per Don Bosco con i ragazzi del Calcio PSV + S. Messa (h 11) + pranzo (h 12.30) + fonali e premiazioni (h 14). Salesiani Don Bosco, Via Col. Aprosio 433

BORDIGHERA



8.00. Moto in Spiaggia: campionato regionale ligure enduro. Spiaggia Pennoni (più info)

17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero

TAGGIA ARMA



16.00. In occasione della festa di San Giovanni Bosco, esibizione della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con musiche di Morricone, Piazzolla, Puccini, Mozart e Beethoven. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

18.00. ‘Giusti - il coraggio di essere umani’: spettacolo con Alessandra Bedino e Alessandro Moretti alla fisarmonica nell’ambito del ‘Giorno della Memoria’. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni al 347 7302028 (solo wapp) o info@ilteatrodellalbero.it

DIANO MARINA

15.30. Benedizione dell'Arca di Noè 2024: nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo in frazione di Diano Calderina, S. Messa e a seguire tradizionale benedizione degli animali



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri (ultimo giorno)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.30, 14.30 & 19.00. Ultimo giorno del 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: spettacoli dei vincitori. Espace Fontvieille (il programma)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: ultimo giorno della mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (più info)



16.15. Arrivo del 92° rally a Monaco seguito dalla cerimonia di premiazione in Piazza del Casino (più info)

19.00. ‘Giulio Cesare in Egitto’: dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussan. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

