Calcio: doppia espulsione, un rigore e la Sanremese cade, sconfitta casalinga contro il Bra

SANREMESE-BRA 0-1

RETE: 24’ Musso (rigore)

SANREMESE: Bohli, Salto, Bregliano, Bechini (46’ Gatto), Ibe (58’ Gagliardi), Lordkipanidze, Cesari (46’ Nenci), Larotonda, Pietrelli (58’ Spatari), Biagini (69’ Di Fino), Vassallo. A disposizione: Khamitov, Farrauto, Santanocito, Conti. Allenatore Mattia Gori

BRA: Tchokokam, Ropolo, Tos, Tuzza, Musso (90’ Gerbino), Pautassi, Giorcelli, Vaiarelli (60’ Matjia), Marchisone (75’ Gymah), Daqoune, Mawete. A disposizione: Arione, Magnaldi, Fogliarino, Marchetti, Omorogbe, Bosio. Allenatore Roberto Floris

ARBITRO: Alessandro Niccolai di Pistoia

ASSISTENTI: Diletta Cucciniello di Arezzo, Vito Bensorte di Trapani

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 250 circa. Ammoniti Gori, Salto, Bregliano, Gagliardi, Gatto, Pautassi. Espulsi al 68’ Gagliardi per doppia ammonizione e al 78’ Nenci. Angoli 5-4 per il Bra. Recupero 1’ pt, 7’ st.

SANREMO - Quinta di ritorno, al Comunale di fronte Sanremese e Bra, ormai una classica del girone A. Mister Gori deve rinunciare agli infortunati Maglione e Rocco e conferma l’undici tipo delle ultime partite. In panchina al posto di Ferro c’è Khamitov.

Il primo tiro verso la porta è del Bra al 16’: cross di Pautassi dalla destra, testa di Musso, palla sul fondo. Al 19’ punizione dalla media distanza di Lordkipanidze, il pallone termina alto sopra la traversa. La gara si sblocca al 24’: Tuzza va via, eludendo anche l’intervento di Biagini, e mette in mezzo in area per Marchisone che viene steso da Bohli in uscita, l’arbitro Niccolai di Pistoia indica il dischetto. Dagli undici metri Musso non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi. Sanremese – Bra 0-1! Al 29’ anche i biancoazzurri reclamano un rigore per un atterramento sospetto in area di Vassallo, ma il direttore di gara stavolta non interviene. Al 41’ Biagini, sull’incursione di Pautassi, non si intende con Bohli e per poco non combina la frittata, poi evita l’autogol con un intervento disperato in spaccata sulla linea. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio di misura.

Nella ripresa mister Gori effettua subito due cambi: dentro Nenci e Gatto, escono Cesari e Bechini. Al 50’ azione personale di Marchisone che va via, entra in area e si libera per il tiro, ma la sua conclusione viene murata in angolo. Al 51’ ci prova ancora Musso di testa, palla a lato. Al 58’ altra doppia sostituzione nella Sanremese: entrano Spatari e Gagliardi, escono Pietrelli e Ibe. Al 61’ Lordkipanidze perde palla a centrocampo e il Bra riparte, Marchisone si accentra e calcia sul fondo. Al 63’ ci prova Gagliardi dal limite sugli sviluppi di un corner, para Tchokokam. Al 68’ lo stesso Gagliardi, già ammonito, commette fallo su Musso davanti alla panchina del Bra e l’arbitro gli mostra prima il secondo giallo e poi il rosso. Sanremese in dieci! Un minuto dopo Gori effettua l’ultimo cambio: entra Di Fino, esce Biagini. Al 71’ doppia occasione per il Bra: prima Ropolo crossa da sinistra, Musso di testa da posizione favorevole mette sul fondo; poi lo stesso Musso a tu per tu con Bohli calcia sul portiere matuziano in uscita. Al 78’ Nenci commette fallo su Pautassi e l’arbitro gli mostra il rosso diretto. Seconda espulsione per la Sanremese che resta in nove. All’88’ Bohli compie un altro miracolo negando sottomisura il raddoppio a Giorcelli.

Nei sette minuti di recupero la Sanremese, nonostante la doppia inferiorità numerica, prova a cercare il pareggio ma non riesce a rendersi pericolosa. Finisce 1-0 per il Bra. Mercoledì si torna in campo nel turno infrasettimanale: i matuziani saranno di scena a Lavagna.