Calcio a 5 serie C, l'Airole FC chiude il girone d'andata con una sconfitta sul campo del Taggia

Partita sfortunata per l'Airole FC nella settima ed ultima giornata del girone d'andata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. In uno dei grandi classici del Ponente, come sempre dedicato alla memoria di Carmine Di Matteo, le viverne sono state infatti superate per 3-0 dal Taggia nella trasferta di Castellaro in un match molto più equilibrato di quanto non dica il risultato e condizionato da una grande quantità di occasioni sprecate dalla squadra ospite rispetto alla migliore percentuale realizzativa del team locale.

Già alle prese con le lunghe assenze di Maurizio Melini e Massimiliano Santamaria l'Airole perdeva anche Mirko Trinchero e Antonio Romano potendo però contare sul recupero di Filippo Caramello Canzone e di Davide Trama alla prima presenza stagionale in campionato. Dopo il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva la partita iniziava così con una forte pressione da parte del Taggia a cui gli ospiti rispondevano con le prime uscite offensive senza però rendersi pericolosi fino all'episodio molto contestato del fallo non fischiato in area sul biancoverde Max Maccario per un rigore a molti apparso netto. Il primo tempo scorreva quindi col Taggia che ricorreva anche al portiere di movimento, producendo però quasi solo tiri imprecisi o spesso dalla distanza che trovavano sempre pronto Mario Rositano, mentre l'Airole provava a colpire sulle ripartenze senza trovare la via del gol. Gol che arrivava invece a favore del Taggia a pochi minuti dall'intervallo grazie all'ennesimo tiro da fuori con il quale si chiudeva il primo tempo sul risultato di 1-0.

Nei primi dieci minuti della ripresa era l'Airole a produrre il suo massimo sforzo con una serie ravvicinata di occasioni ben neutralizzate da Christian Moraglia e seguite, come da tradizione del calcio, dal raddoppio della squadra di casa abile a chiudere sotto porta una bella azione corale. La partita diventava in seguito più spezzettata anche a causa della vicinanza fra la panchina dell'Airole ed alcuni esponenti del pubblico locale in una situazione che aumentava il livello di nervosismo anche in campo. Dopo le ultime occasioni sprecate da entrambe le squadre, con i portieri ancora grandi protagonisti, era così il Taggia a siglare il 3-0 finale.

Un risultato che fa quindi chiudere all'Airole il girone d'andata con 9 punti ed il quinto posto in classifica, ultimo valido per i playoff, che però nel girone di ritorno dovrà essere difeso in particolare dal Genova Futsal Club ormai tornato a tre lunghezze dalle viverne.