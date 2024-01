I 5 migliori Bitcoin casino online in Italia nel 2024

I cripto casino sono delle piattaforme di gioco online che permettono di effettuare transazioni in criptovalute. Alcune di queste piattaforme dispongono di un proprio token nativo, in listing sugli exchange e quindi scambiabile sul mercato.

Si tratta di una modalità di gioco online molto recente, ma che sta guadagnando terreno grazie a diverse piattaforme, in grado di attirare nuovi giocatori con bonus di benvenuto generosi e alcune funzioni innovative.

In questo articolo presentiamo i migliori 5 cripto casino in Italia, analizzandone le caratteristiche principali, i vantaggi e gli svantaggi.

Mega Dice: il primo Bitcoin casino online ad integrare Telegram

Mega Dice è stato il primo cripto casino a integrare Telegram per l’accesso senza KYC (Know Your Customer), permettendo agli utenti di giocare e scommettere utilizzando la popolare app di messaggistica.

Tramite Telegram, Mega Dice è in grado di fornire assistenza 24/7 ai propri clienti, con una comunicazione più rapida da PC e dispositivi mobili.

Oltre a Telegram, Mega Dice usa Wallet Connect per transazioni rapide e sicure, con una vasta compatibilità con i principali wallet digitali.

Prendendo esempio da Mega Dice, anche gli altri cripto casino più famosi hanno cominciato ad utilizzare Telegram e Wallet Connect per garantire una user-experience flessibile e sicura.

Mega Dice offre una vasta gamma di giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo, casinò dal vivo e scommesse sportive. La libreria del casino comprende oltre 5.000 titoli creati da sviluppatori rinomati nel settore del gambling online.

Pe quanto riguarda le scommesse sportive, Mega Dice copre moltissime discipline. Si va dagli sport tradizionali come il calcio, il basket e il tennis, fino agli e-sport, tra cui Fifa, Rocket League, Valorant, DOTA 2 e Street Fighter 6.

I nuovi utenti di Mega Dice possono accedere a un bonus di benvenuto del 200%, con depositi fino a 1 BTC. Il bonus include 50 giri gratuiti sulle slot machine.

Vantaggi

Accessibile e intuitivo

Ottima copertura di sport ed e-sport nella sezione scommesse

Accetta depositi in diverse criptovalute

Svantaggi

Nessuna app dedicata

VAI A MEGA DICE CASINO

Lucky Block: il migliore per gli appassionati di slot machine

Lucky Block è una piattaforma di gioco innovativa che offre una vasta gamma di giochi e scommesse, oltre a bonus e promozioni generose. La piattaforma accetta pagamenti in fiat e criptovalute.

La gamma di giochi è stata creata da importanti sviluppatori del settore, tra cui Pragmatic Play, NetEnt e Hacksaw Gaming. Tra i giochi più popolari troviamo Extra Juicy, Story Of Medusa, Razor Shark, Big Bass Bonanza, Money Train e molti altri.

Il cripto casino offre giochi da tavolo e con croupier dal vivo, tuttavia non presenta la possibilità di giocare a poker online in alcuna delle sue versioni.

La sezione delle scommesse sportive di Lucky Block copre più di 35 discipline, inclusi sport tradizionali ed e-sport. La piattaforma offre la possibilità di scommettere su eventi in tempo reale, con una copertura completa dei mercati sportivi.

Lucky Block ha ottenuto la licenza dal Curacao Gaming Board e implementa rigorose misure di sicurezza per proteggere i fondi e i dati sensibili dei suoi utenti.

Per quanto riguarda i bonus di benvenuto, Lucky Block consente ai nuovi giocatori di godere di un incentivo del 200% fino a 10.000 dollari, accompagnato da 50 giri gratuiti su slot selezionate. I giocatori possono anche approfittare del bonus di ricarica del lunedì che offre fino al 40% in più sul primo deposito ogni settimana.

Le transazioni e i depositi su Lucky Block si possono effettuare utilizzando il token nativo della piattaforma LBLOCK V2 oppure tramite altre criptovalute come Bitcoin, Ethereum e XRP. Utilizzando il token nativo, sarà possibile accedere a diversi vantaggi esclusivi.

Vantaggi

Una vasta selezione di slot machine

Dispone di un token nativo LBLOCK V2

Buona selezione di sport ed e-sport su cui scommettere

Svantaggi

Manca la possibilità di giocare a poker online

Nessuna app dedicata per dispositivi mobili

VAI A LUCKY BLOCK CASINO

Wall Street Memes Casino: il nuovo cripto casino basato sul WSM

Wall Street Memes è una meme coin lanciata nel 2023, che ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community attiva e all’impegno del team di sviluppo.

Trattandosi di una meme coin, finito l’hype iniziale post lancio, il WSM ha subito un notevole calo. Per aiutare il token, il team di sviluppo ha creato il Wall Street Memes Casino, un cripto casino con una vasta gamma di giochi e scommesse sportive, basato sul WSM.

Wall Street Memes Casino è accessibile da tutto il mondo, anche a chi non detiene WSM o non ha partecipato alla presale del token.

L'accesso è semplice e veloce, grazie all'assenza di verifiche KYC. La piattaforma è regolamentata dalla Curacao Gaming Board, per garantire un ambiente di gioco sicuro e affidabile.

I nuovi utenti possono ottenere un bonus del 200% sul loro primo deposito, fino a 25.000 dollari. Inoltre, con un deposito in WSM sarà possibile ricevere 200 giri gratuiti sulla migliore slot machine del cripto casino.

Wall Street Memes Casino vanta una vasta libreria di giochi, con oltre 5.000 titoli prodotti da oltre 40 sviluppatori di alto livello. La selezione include slot machine, giochi da tavolo, casinò dal vivo e scommesse sportive su sport e e-sport.

Sebbene sia un cripto casino di ottimo livello, il Wall Street Memes Casino resta comunque legato alle sorti della meme coin WSM. Se questa dovesse sparire dal mercato, allora il cripto casino potrebbe cessare la sua attività.

Vantaggi

I depositi in WSM permettono di ottenere diversi vantaggi

Interfaccia semplice e intuitiva

Ottima selezione di giochi e scommesse

Svantaggi

È legato a una meme coin

VAI A WSM CASINO

TG.Casino: un cripto casino con un programma di NFT

TG.Casino è un cripto casino accessibile tramite Telegram e basato sul token nativo TGC. La piattaforma sfrutta un bot Telegram, semplificando l'accesso e il servizio clienti.

Questo approccio decentralizzato consente agli utenti di giocare e scommettere nel totale anonimato, senza KYC.

Il token nativo TGC gioca un ruolo chiave nell'ecosistema, offrendo vantaggi come ricompense per le scommesse e partecipazione alle decisioni di governance. Con una Licenza Master della Curacao Gaming Board, TG.Casino promette standard di correttezza e trasparenza elevati.

Il cripto casino implementa meccaniche di buyback e il burning dei token TGC. La piattaforma effettuerà il buyback di una percentuale dei profitti giornalieri, utilizzandone una parte per le ricompense. Il restante 40% verrà bruciato per ridurre l'offerta sul mercato e aumentare il valore del token TGC.

TG.Casino offre una varietà di giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo, giochi con croupier dal vivo e altri come keno, bingo, gratta e vinci, e sport virtuali. La collaborazione con fornitori di software rinomati garantisce un'esperienza di gioco di alta qualità.

Sul cripto casino è possibile scommettere su una vasta gamma di sport e mercati, con tipologie come parlay, sistemi scommesse e live betting.

L'interfaccia del cripto casino integrata con Telegram assicura un'esperienza utente intuitiva e la possibilità di interazione tra gli utenti e il team di sviluppo.

Il cripto casino ha preparato un programma chiamato High Roller NFT, con premi stagionali e bonus particolari per gli utenti.

TG.Casino ha tutte le carte in regola per tenere testa a competitor del calibro di Lucky Block e Mega Dice, tuttavia si tratta di una piattaforma nuova, quindi il suo successo sarà determinato dalla quantità di utenti e dal funzionamento delle sue meccaniche principali.

Vantaggi

La meccanica di buyback garantisce un flusso di ricompense costante

Gli NFT High Roller e i bonus risultano interessanti

Dispone del token nativo TGC

Svantaggi

Il successo della piattaforma è ancora da verificare

Wild.io: un cripto casino conveniente

Wild.io è un cripto casino lanciato nel 2022, diventato famoso nel settore per i suoi bonus generosi e il programma VIP.

Il cripto casino ha una policy aperta che consente ai giocatori di approfittare di un conveniente bonus di benvenuto del 100% fino a 100 dollari. Il cripto casino supporta 10 criptovalute diverse.

La piattaforma dispone di più di 1.295 slot machine, tra cui è possibile trovare i grandi classici e le uscite più recenti, sebbene ci siano alcune mancanze.

Per i giochi da tavolo, gli appassionati potranno scegliere tra roulette, blackjack, poker e baccarat. È anche possibile partecipare a giochi dal vivo, scegliendo tra 362 titoli.

Wild.Io è gestito dalla Nonce Gaming B.V. e disponde di licenza emessa dalla Curacao Gaming Board, per garantire la massima trasparenza e affidabilità.

Il sito web intuitivo è stato ottimizzato per dispositivi mobili, mentre il servizio clienti offre un’assistenza veloce e precisa per qualsiasi problema.

Vantaggi

Bonus di benvenuto ottenibile con un deposito basso

Ottima selezione di giochi da tavolo, dal vivo e slot machine

Interfaccia veloce e intuitiva

Svantaggi

Mancano alcuni giochi programmati da sviluppatori di primo livello

Pro e contro generali dei Bitcoin casino online

Accesso senza KYC

Per questo la verifica KYC richiede agli utenti di fornire documenti come la carta d’identità, certificato di residenza e informazioni sul conto in banca.

Molti casino online utilizzano il KYC, per questo i giocatori che preferiscono restare nell’anonimato puntano sui cripto casino. Su queste piattaforme è possibile registrarsi ed effettuare depositi semplicemente fornendo la propria e-mail.

Transazioni veloci

Un aspetto da non sottovalutare è l’utilizzo della blockchain. Con i cripto casino, tutte le transazioni, le vincite, i risultati dei giochi e delle scommesse vengono registrati sulla blockchain per garantire la massima trasparenza agli utenti. Questo può aumentare la fiducia dei giocatori e ridurre le frodi.

Bonus e premi

Tuttavia, invitiamo i giocatori a visitare il sito web del cripto casino di interesse e leggere attentamente le condizioni per ricevere il bonus. Queste possono variare da piattaforma in piattaforma e presentare criteri diversi.

Gioco responsabile

I limiti sul deposito arginano il problema, evitando che i giocatori sperperino i propri risparmi sul cripto casino. Inoltre, i cripto casino collaborano con organizzazioni, in modo da prevenire la ludopatia e fornire sostegno ai giocatori.

L’utilizzo di Telegram

L’utilizzo di Telegram rende i cripto casino versatili e accessibili, inoltre permette ai giocatori di partecipare a discussioni, fare conoscenza e organizzare partite ai giochi dal vivo online.

Telegram facilita anche il servizio clienti, sia tramite i chatbot, sia tramite l’impiego di personale specializzato. Inoltre, con l’app di messaggistica, gli utenti possono fornire feedback in tempo reale agli sviluppatori della piattaforma.

Barriere tecniche

Questo si traduce in un bacino di utenza più basso che può inficiare sulle vincite, i depositi e sulla possibilità di trovare altre persone con cui giocare ai giochi da tavolo online.

Volatilità del mercato

Questo vale soprattutto con i cripto casino che offrono ricompense nel proprio token nativo. Di conseguenza, prima di giocare su un cripto casino è bene controllare l’andamento dei token utilizzati dalla piattaforma.

Bisogna anche tenere conto che alcune piattaforme potrebbero scomparire da un giorno all’altro se il loro token nativo subisce un crollo sul mercato.

Sicurezza

Non è detto che tutti i cripto casino siano sicuri, infatti può capitare di imbattersi in truffe e magari non riuscire a prelevare le proprie vincite in criptovalute.

La situazione del gioco d’azzardo e delle criptovalute in Italia

A causa della pandemia, molti italiani si sono appassionati al gambling online, favorendo i casino accessibili facilmente dai dispositivi portatili.

Il gambling online ha contribuito notevolmente all’aumento degli utenti in Italia, facendo avvicinare al gioco d’azzardo anche chi non lo aveva mai provato.

Anche le criptovalute stanno prendendo piede. Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, 3,6 milioni di italiani possiedono criptovalute in wallet digitali, su exchange come Coinbase e Binance o su hardware wallet, ovvero dei dispositivi simili a delle chiavette USB.

L’aumento di fiducia per le criptovalute è stato generato dai recenti sviluppi sul mercato. Il 2023 ha mostrato che le criptovalute sono asset con una propria forza, capaci di riprendersi anche dopo notevoli crolli come quello del 2022.

La crescita del Bitcoin e delle altcoin nel 2023 ha aumentato la fiducia generale del pubblico e delle istituzioni nei confronti degli asset digitali. Inoltre, la recente approvazione degli ETF Spot Bitcoin può portare nuovi investitori e ridurre la volatilità generale del mercato.