La pluriclasse ‘P.F. Ferraioni’ di Triora e Taggia premiata al ‘Concorso Nazionale sui Diritti Umani’

La pluriclasse unica dell’istituto ‘P.F. Ferraioni’ di Triora che fa parte del Comprensivo Taggia, guidata dall’Ins. Gianna Ozenda, ha partecipato al Concorso Nazionale sui Diritti Umani incentrato su ‘L'Intelligenza Artificiale e il Mondo che Verrà’, organizzato dalla FICLU (Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'UNESCO). I ragazzi dell'interclasse sono stati riconosciuti con una Menzione di Merito per il loro contributo.

Il progetto degli alunni includeva la creazione di un libricino con riflessioni sull'importanza e i limiti dell'intelligenza artificiale. Questo lavoro ha messo in luce la necessità di una continua attenzione ai diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale, un tema di crescente rilevanza.

Durante la cerimonia di premiazione, il lavoro della Pluriclasse è stato particolarmente apprezzato per il suo approccio laboratoriale e l'utilizzo del termine ‘bisogno’ per esplicare il concetto di diritto. Questa metodologia interdisciplinare rispecchia gli obiettivi dell'Agenda 20/30, evidenziando l'impegno serio e la comprensione avanzata degli alunni.

La maestra fiduciaria del plesso di Triora, Gianna Ozenda, e l'assessore del Comune di Triora, Giacomo Oliva, hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, che si aggiunge ai numerosi premi nazionali precedentemente vinti dalla scolaresca.

All'evento, in collegamento con l'Università degli Studi dell'Insubria - Como, hanno partecipato Ciro Esse, Presidente del Club per l'UNESCO di Sanremo ODV, PierFranco Molinari, Segretario, e i membri del Direttivo Remigio D'Aquaro e Gianfranco De Mori. Il Club per l'UNESCO di Sanremo ODV ha espresso, attraverso una nota, la propria soddisfazione per il risultato, frutto della collaborazione tra scuola, autorità, dirigenti scolastici, insegnanti e alunni.