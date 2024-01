Una nostra lettrice, Tania Donatelli, ci ha scritto per chiedere aiuto per un pacco smarrito.

“Il corriere ha consegnato un pacco in via del Piano 161 in zona Levá, ma doveva arrivare alla ‘Prealpina’ qualche d'uno lo avesse me lo può portare dalla Prealpina e consegnarlo a mio marito per favore? E’ importante, è per mia figlia che compie 6 anni e mi serve entro domani”. Dentro c'è una torta particolare e, sul pacco, c'è anche il mio numero”.