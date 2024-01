Diano Castello, un torneo di bowling con il Lions Club della quarta Circoscrizione Zona A (Foto)

Si è svolto ieri sera, al bowling di Diano Castello, il torneo organizzato dai Lions Club della zona A della IV Circoscrizione, presieduta da Silvana D’Aloisio, che comprende i Lions Club Diano Marina Host, Imperia Host, Imperia la Torre, Nava Alpi Marittime, Riva Santo Stefano Golfo della Torri e i Leo Club di Imperia e Diano Marina.

Il ricavato è stato finalizzato per un service benefico a favore della “Lions Clubs International Foundation (LCIF)”. La Fondazione è il braccio umanitario del Lions Clubs International, è il leader mondiale dei servizi umanitari che permette di adempiere alla Visione e alla Missione dell'associazione: ogni donazione di socio, di club, di amici e sostenitori viene impiegata al 100% nel realizzare progetti, mentre i costi amministrativi e di gestione sono interamente coperti con proventi propri.

Quattro sono le aree di intervento: vista, giovani, bisogni umanitari, disastri e catastrofi. Hanno preso parte alla gara 48 giocatori tra soci, familiari, amici dei club coinvolti. Anche il Vice Governatore del distretto 108-Ia3, Vincenzo Benza, ha trascorso la serata in allegria con gli amici della zona.

La gara è stata, come sempre, molto sentita, ogni tiro veniva accompagnato da manifestazioni di gioia qualunque fosse l’esito, dall’odiata canaletta allo strike. Alla fine della competizione la cerimonia di premiazione ha consegnato ricchi premi ai vincitori Franco Ghirardelli, Bernardino del Bene, Massimo Belmonte, Paolo Curti, poi Gazzelli, Saglietto e Straforello. La vincitrice più giovane è stata la piccola Greta Blengino ed è stato premiato anche il rappresentante del Leo Club Diano Marina Marco Ghirardelli. In realtà ha vinto lo spirito di solidarietà che i Lions sanno mettere sempre in campo.