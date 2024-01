La cultura della bellezza: al Festival medicina estetica, formazione, ricerca e benessere

Quest'anno a Sanremo andrà in scena la bellezza, in ogni sua declinazione. Non soltanto quella che calcherà il palco dell'Ariston, ma anche quella che caratterizzerà una settimana di eventi organizzati dall'Intergruppo Parlamentare "La cultura della Bellezza: medicina estetica, formazione, ricerca e benessere" di cui è Presidente l'On. Gimmi Cangiano.

Un “Festival della bellezza” che vedrà confrontarsi i massimi rappresentanti delle Istituzioni nazionali, i Sindaci d'Italia, guidati da Antonio Del Giudice, Sindaco di Striano e Vicepresidente di Anci Campania, e gli operatori del settore nel campo dello spettacolo, della moda e dello sport.

Un confronto che avrà come focus l'importanza della Medicina Estetica e della corretta alimentazione, intorno alle quali ruoteranno workshop e dibattiti incentrati sul ruolo che la formazione e la ricerca devono avere in relazione al concetto di medicina estetica e alle proprietà benefiche del mangiare sano e della Dieta Mediterranea.