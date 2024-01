Abito uomo da cerimonia, le proposte di Modesto Bertotto per il 2024

Concluse le feste natalizie, per chi si appresta a compiere il grande passo nel corso del 2024, questo è il momento in cui si comincia a valutare, scegliere, informarsi per prendere la fatidica decisione su quello che sarà l’abito da uomo da indossare nel giorno del proprio matrimonio.

Siatene certi: durante il vostro evento non guarderanno solo la sposa!

Siamo lieti di invitarvi all'Open Day dedicato alle proposte Cerimonia uomo di Modesto Bertotto e alle proposte per la sposa di Spose di Katia

L'evento si terrà domenica 4 febbraio e rappresenta un'occasione unica per immergersi nelle nostre eleganti collezioni in un percorso guidato che ti permetterà di chiarire i tantissimi dettagli che rendono il tuo abito perfetto.

Ma perché non iniziare comodamente da casa a scegliere i dettagli che renderanno il tuo abito unico?

Il Configuratore 3D Modesto Bertotto è lo strumento semplice e intuitivo creato per giocare con le molteplici combinazioni possibili di modelli, dettagli, tessuti e accessori.

Salva le tue configurazioni e vieni in negozio a provare dal vivo l’outfit preferito.

La nostra collezione di abiti da cerimonia uomo "Made in Italy" ti offre l'eleganza senza tempo e la vestibilità perfetta che stavi cercando.

Ogni capo della nostra collezione è stato realizzato con la massima attenzione ai dettagli. La nostra sartoria interna garantisce un impeccabile servizio di adattamento del capo al cliente per garantire una vestibilità perfetta.

La nostra passione per l’alta qualità ci trova in perfetta sintonia con i tessuti del Lanificio Zignone. Ogni stoffa è scelta con cura per garantire comfort, traspirabilità, leggerezza, resistenza e uno stile aggiornato. Tutto rigorosamente Made in Italy

Siamo orgogliosi di portare avanti la tradizione artigianale italiana. Ogni abito racconta una storia di maestria sartoriale, fatto a mano con amore e dedizione.

OPEN DAY SPOSI: Domenica 4 febbraio 2024 Orario: DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00

Modesto Bertotto S.S. Trossi 49, 13848 Verrone (Biella)

Telefono & Whatsapp +39 351 700 14 97