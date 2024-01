Il giorno della memoria nella scuola primaria di Badalucco con i Lions di Arma di Taggia

Oggi, con un giorno di anticipo, i bambini e le insegnanti della scuola primaria di Badalucco, unitamente alla presidente dei Lions di Arma di Taggia, dott.ssa Marina Rulfi, al presidente di zona, Sig. Aurelio Negro e alla loro consulente esterna, Sig.ra Carla, hanno celebrato il giorno della memoria.



"L'associazione ha donato alla scuola una camelia, che è stata piantata nel giardino, in memoria di tutti i deportati che hanno perso la vita nei lager. Per l'occasione gli alunni di tutte le classi hanno preparato cartelloni con riflessioni sulla Shoah, donati poi all'associazione, e recitato poesie. La dott.ssa Rulfi ci ha tenuto particolarmente a ringraziare tutto il personale scolastico per la calorosa accoglienza che è stata riservata, le insegnanti, a loro volta, hanno espresso il piacere e la volontà di collaborare con questa associazione che è sempre presente con iniziative benefiche rivolte alla comunità".