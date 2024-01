Ragazzi del Sanremo Rugby impegnati sul campo tra Imperia e Recco

Le formazioni del Sanremo Rugby sono state impegnate nel fine settimana sui campi di Imperia e di Recco per una serie di incontri con altre prestigiose formazioni liguri e non solo.

Le Under 6, 8, 10 e 14 sono scese in campo a Imperia, mentre la Under 16, come Union Riviera, è stata protagonista a Recco.

“I nostri tre ragazzi si sono fatti apprezzare prima di tutto dal punto di vista comportamentale, seguendo gli educatori della società organizzatrice e facendo i vari esercizi con concentrazione - commenta Massimo Marossa, allenatore della Under 6 - nelle partite finali Andrea è stato un lottatore, Davide un coraggioso che non si è sottratto allo scontro e Micol scaltra nel non buttarsi nella mischia, ma nel seguire il gioco e approfittare delle situazioni favorevoli”.

“Una bella giornata, i ragazzi erano felicissimi e hanno giocato bene, si sono impegnati - aggiunge Michele Barbieri, tecnico dell’Under 8 - anche gli elementi nuovi si sono integrati perfettamente nel gruppo. Siamo soddisfatti di quello che i nostri leoncini stanno facendo”.

“La partita è andata molto bene, tutti i ragazzi si sono impegnati - prosegue Giuliano Trezza per l’Under 10 - abbiamo giocato insieme alle Vespe di Cogoleto contro i Lupi di Albissola, Imperia, Reds Savona e Genova Porto. Mi è piaciuto vedere in campo l’avanzamento e come superavano l’avversario, cosa che abbiamo allenato le scorse volte. Dobbiamo lavorare di più su placcaggio e salita difensiva”.

“Insieme a Imperia e Reds abbiamo affrontato Cogoleto e Savona con un effettivo di 23 ragazzi che ci danno buone sensazioni per il proseguimento della stagione - conclude Agostino Minniti, allenatore dell’Under 14 - già al prossimo raggruppamento passeremo alla fase di consolidamento giocando 15 contro 15 come i senior. Le partite sono state combattute e hanno premiato gli avversari dotati di ottime individualità. Sicuramente un ottimo test per i nostri ragazzi che hanno ben figurato in entrambe le partite”.