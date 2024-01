Prima gala del calendario regionale domenica a Genova per la Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta sabato scorso, al Palazzetto di Sant’Eusebio a Genova, la prima gara del nutrito calendario regionale della Federazione Ginnastica D’Italia che, da alcuni anni, ha optato per campionati che seguono l’anno solare e non stagionale come tanti sport di squadra. In questa prima giornata di eventi erano in programma due gare di ginnastica ritmica che ha visto protagoniste quattro atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori.

Nella prima prova del Torneo Gold Italia GR è stata Sofia Pugachev a scendere in pedana nella categoria junior 1 (2011). La gara con un programma tecnico di livello elevato, prevedeva la sola classifica assoluta della somma di 2 attrezzi il cerchio (obbligatorio) ed uno libero a scelta tra fune, palla, clavette e nastro. Sofia ha ottenuto il quinto punteggio al cerchio e il sesto alle clavette con un ottavo posto nella classifica assoluta.

Nel Campionato Regionale Silver livello LE Individuale, oro nelle senior per Giulia Carrera con buone esecuzioni al cerchio, palla e clavette, argento per la nostra tenace Alice Frascarelli, la ginnasta in attività con più esperienza e presenze. Nelle Junior Giada Caridi ha ottenuto il secondo punteggio al nastro, e il terzo a cerchio e clavette con un quinto posto nella classifica assoluta.

Le due gare sono state un ottimo test per verificare i nuovi esercizi costruiti per la partecipazione alla serie C nazionale che le vedrà esordire a Biella il 24/25 febbraio.

Soddisfatti i tecnici del settore agonistico della ritmica con Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion presenti nell’occasione. Domenica prossima sarà l’artistica femminile ad esordire, sempre a Genova, col campionato regionale individuale LD, con Sara Papirio ed Elena Stella che gareggeranno con gli i esercizi di nuova composizione ideati, per rispettare le nuove esigenze del codice agli attrezzi trave, volteggio e al corpo libero.

Il nuovo anno si presenta impegnativo per il nostro sodalizio che ha programmato un cospicuo calendario di gare nei settori agonistici delle sezioni della ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica, il trampolino elastico e la ginnastica per tutti. Alla società sono state anche assegnate le organizzazioni di varie gare in svolgimento nel primo semestre.

“Questo periodo – evidenzia il sodalizio matuziano - è favorevole ed interessante per iniziare l’attività di base nei nostri corsi rivolti ai giovani nelle palestre comunali di via Panizzi e via Volta a Sanremo, e viale delle Palme e Soleri a Taggia. Sempre attive e ben strutturate le varie proposte per gli adulti nell’ambito della salute e fitness ed altro”.