Polisportiva Vallecrosia Academy in lutto: è morta Maria Mamone in Basilii, suocera del mister Ivan Busacca

La Polisportiva Vallecrosia Academy è in lutto per la morte di Maria Mamone in Basilii, suocera dell’allenatore della squadra femminile Ivan Busacca.

Lascia il marito Donato, i figli Franco e Cristina, la nuora Virginia, il genero Ivan, i nipoti Mathias, Sara e Sofia, i fratelli, le sorelle, tutti i parenti e gli amici. "E' morta ieri Maria Mamone, suocera dell’allenatore della squadra femminile Ivan Busacca" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "In questo difficile momento, il presidente Vincenzo Todaro, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Il funerale verrà celebrato domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.